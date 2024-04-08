С новой квартирой - в новую жизнь!

Новосёлов приветствовали глава администрации ГО Рустем Газизов, прокурор города Дмитрий Коровкин, генеральный директор ООО СЗ «Жильё Плюс» Светлана Линчук и представитель СЗ «Альянс-Групп» Марина Касьянова.

Они пожелали обладателям нового жилья счастливой жизни в собственных квартирах, семейного уюта и тепла, а также призвали беречь своё жильё, с которого для многих из них начнется новый этап развития.

Мы пообщались с некоторыми из новоселов. Подробности - в одном из ближайших номеров нашей газеты.