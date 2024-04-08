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8 Апреля , 19:21

С новой квартирой - в новую жизнь!

Сегодня в администрации городского округа состоялось радостное событие- 15 молодых людей из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в торжественной обстановке получили ключи от своих первых собственных квартир.

С новой квартирой - в новую жизнь!
С новой квартирой - в новую жизнь!

Новосёлов приветствовали глава администрации ГО Рустем Газизов, прокурор города Дмитрий Коровкин, генеральный директор ООО СЗ «Жильё Плюс» Светлана Линчук и представитель СЗ «Альянс-Групп» Марина Касьянова.
Они пожелали обладателям нового жилья счастливой жизни в собственных квартирах, семейного уюта и тепла, а также призвали беречь своё жильё, с которого для многих из них начнется новый этап развития.
Мы пообщались с некоторыми из новоселов. Подробности - в одном из ближайших номеров нашей газеты.

С новой квартирой - в новую жизнь!
С новой квартирой - в новую жизнь!
С новой квартирой - в новую жизнь!
С новой квартирой - в новую жизнь!
С новой квартирой - в новую жизнь!
С новой квартирой - в новую жизнь!
С новой квартирой - в новую жизнь!
С новой квартирой - в новую жизнь!
С новой квартирой - в новую жизнь!
С новой квартирой - в новую жизнь!
С новой квартирой - в новую жизнь!
С новой квартирой - в новую жизнь!
С новой квартирой - в новую жизнь!
С новой квартирой - в новую жизнь!
С новой квартирой - в новую жизнь!
Автор:Марина Воронова
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