С полным запуском Межвузовского кампуса получим 110 тыс. кв. м уникального пространства для науки и образования – Андрей Назаров

– Менее чем за пятилетку мы создали Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня, ввели первую очередь его Межвузовского студенческого кампуса. Здесь разместилась 21 лаборатория, работающая в тесной кооперации с индустриальными партнерами, проводится уже более 20 совместных исследований. В рамках второй очереди в этом году введем Геномный центр, в котором разместим филиал «Школы 21» Сбера. После запуска главного здания получим еще порядка 110 тыс. кв. м уникального и инновационного пространства для развития научно-образовательной среды, – рассказал Андрей Назаров.

Благодаря грамотно выстроенной грантовой поддержке науки республика заняла 3 место федерального рейтинга по мерам поддержки молодых ученых. В республике это порядка 2 тыс. человек. На поддержку науки, в том числе молодых ученых, направлено свыше 855 млн рублей. Поддержали 60 проектов молодых аспирантов и кандидатов наук. Улучшили жилищные условия 133 молодых научно-педагогических работников. 498 человек прошли стажировки в ведущих учебных и научных учреждениях. В целом по итогам Национального рейтинга научно-технологического развития регионов Башкортостан входит в десятку лидеров.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/23501/