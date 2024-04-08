Спортсмены Стерлитамака завоевали медали турнира по армрестлингу

Стерлитамак представили воспитанники спортивного клуба «Культурист», спортивной школы олимпийского резерва, ДЮСШ №2, СЛИ №2 .
Наши спортсмены показали отличные рзультаты:
Данил Файзуллин -1 место (мужчины до 60 кг);
Вячеслав Фофонов - 1 место (юниоры до 18 лет до 65 кг);
Денис Саитов -1 место (юниоры до 18 лет до 75 кг);
Денис Саитов -1 место (среди мужчин до 70 кг);
Анна Ефимова -1 место (среди юниорок до 18 лет);
Ринат Бикбаев -1 место (среди юниоров);
Ектерина Дворникова - 3 место (среди женщин до 60 кг);
Михаил Ащеулов - 3 место (весовая 60 кг);
Денис Маркечко - 2 место (среди юношей до 16 лет свыше 70 кг).
По информации комитета по физической культуре и спорту.