Спортсмены Стерлитамака завоевали медали турнира по армрестлингу

Стерлитамак представили воспитанники спортивного клуба «Культурист», спортивной школы олимпийского резерва, ДЮСШ №2, СЛИ №2 .



Наши спортсмены показали отличные рзультаты:



Данил Файзуллин -1 место (мужчины до 60 кг);

Вячеслав Фофонов - 1 место (юниоры до 18 лет до 65 кг);

Денис Саитов -1 место (юниоры до 18 лет до 75 кг);

Денис Саитов -1 место (среди мужчин до 70 кг);

Анна Ефимова -1 место (среди юниорок до 18 лет);

Ринат Бикбаев -1 место (среди юниоров);

Ектерина Дворникова - 3 место (среди женщин до 60 кг);

Михаил Ащеулов - 3 место (весовая 60 кг);

Денис Маркечко - 2 место (среди юношей до 16 лет свыше 70 кг).



По информации комитета по физической культуре и спорту.