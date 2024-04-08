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8 Апреля , 15:34

Спортсмены Стерлитамака завоевали медали турнира по армрестлингу

5-6 апреля в Бижбуляке прошёл турнир по армрестлингу посвящённый памяти Г.К. Онанашвили. Участие приняли более 200 спортсменов из Башкортостана, Самары и Татарстана.

Спортсмены Стерлитамака завоевали медали турнира по армрестлингу
Спортсмены Стерлитамака завоевали медали турнира по армрестлингу

Стерлитамак представили воспитанники спортивного клуба «Культурист», спортивной школы олимпийского резерва, ДЮСШ №2, СЛИ №2 .

Наши спортсмены показали отличные рзультаты:

Данил Файзуллин  -1 место (мужчины до 60 кг);
Вячеслав Фофонов  - 1 место (юниоры до 18 лет до 65 кг);
Денис  Саитов -1 место (юниоры до 18 лет до 75 кг);
Денис Саитов  -1 место (среди мужчин до 70 кг);
Анна Ефимова -1 место (среди юниорок до 18 лет);
Ринат Бикбаев -1 место (среди юниоров);
Ектерина Дворникова - 3 место (среди женщин до 60 кг);
Михаил Ащеулов - 3 место (весовая 60 кг);
Денис Маркечко - 2 место (среди юношей до 16 лет свыше 70 кг).

По информации комитета по физической культуре и спорту.

Спортсмены Стерлитамака завоевали медали турнира по армрестлингу
Спортсмены Стерлитамака завоевали медали турнира по армрестлингу
Спортсмены Стерлитамака завоевали медали турнира по армрестлингу
Автор:Ирина Петрова
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