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8 Апреля , 16:19

Стерлитамакский завод «Красный пролетарий» за 2023 год в два раза увеличил объём производства

8 апреля Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл еженедельное оперативное совещание, на котором, в частности, обсудили итоги деятельности стерлитамакского АО «Красный пролетарий» за 2023 год и перспективы его дальнейшего развития.

Стерлитамакский завод «Красный пролетарий» за 2023 год в два раза увеличил объём производства
Стерлитамакский завод «Красный пролетарий» за 2023 год в два раза увеличил объём производства

На протяжении многих лет предприятие является крупнейшим производителем высококачественного серийного нефтепромыслового оборудования, а также нестандартного оборудования для различных отраслей промышленности.

Генеральный директор АО «Красный пролетарий» Елена Нечепоренко сообщила, что в 2023 году завод в два раза увеличил объём произведённой товарной продукции по сравнению с годом ранее – с 249 млн до 513 млн рублей. Индекс промышленного производства вырос почти в четыре раза. Выручка от продажи готовой продукции выросла втрое – с 204 млн до 615 млн рублей. В три раза возросла доля экспорта – с 25 млн до 77 млн рублей.

Среднесписочная численность работников в 2023 году также увеличилась на 75 процентов, на предприятии трудятся 344 человека. Размер среднемесячной заработной платы вырос на 21 процент – до 48 483 рублей.

Елена Нечепоренко рассказала, что в 2023 году на заводе освоили новые направления деятельности. В их числе – ремонт иностранных двигателей, реверс-инжиниринг запчастей в рамках программы импортозамещения, изготовление аналогов запчастей к иностранным двигателям, производство запасных частей к насосам, выпуск дизель-генераторных установок. Также на предприятии организовали участок по восстановлению деталей методом газодинамического напыления.

Внедряемые технологии позволили выпустить новые виды продукции. Например, подъёмный агрегат А5-40ТС1 грузоподъемностью 40 тонн и передвижную насосную установку ПНУ-2.

Для дальнейшего расширения номенклатуры выпускаемых изделий АО «Красный пролетарий» приступило к программе обновления станочного парка. Завод приобрёл уникальное сварочное оборудование для выполнения ремонтных работ, а также станок с ЧПУ для раскроя изделий любой конфигурации из паронита и резинотехнических изделий.

Генеральный директор предприятия отметила, что в июле 2023 года начал работу собственный учебный центр. Здесь проходят обучающие курсы и тренинги для сотрудников с привлечением лучших преподавателей.

В числе наиболее перспективных направлений на 2024-2026 годы Елена Нечепоренко назвала изготовление газопоршневых электростанций до 1,5 МВт и подъёмных агрегатов от 100 до 140 тонн, производство дизель-генераторных установок с выпуском двигателей к ним, запуск серий запасных частей грузовых и пассажирских вагонов, а также вхождение в машиностроительный промышленный кластер Башкортостана.

По итогам 2024 года завод планирует увеличить объём отгруженной продукции до 2 млрд, а к 2026 году – до 3 млрд рублей. Также в планах – уже в 2024 году нарастить долю экспорта на 30 процентов – до 100 млн рублей в год с расширением присутствия в странах ближнего зарубежья – Азербайджане, Казахстане, Беларуси.

Говоря о потребности в кадрах, Елена Нечепоренко предложила рассмотреть возможность увеличения количества бюджетных мест в республиканских колледжах машиностроительного направления с целью последующего трудоустройства выпускников в АО «Красный Пролетарий».

– Мы очень рады, что «Красный пролетарий» успешно развивается. Это знаковое предприятие для Стерлитамака. Спасибо вам за эффективный менеджмент, – сказал Радий Хабиров. – В части увеличения бюджетных мест в колледжах нашему Минобрнауки надо двигаться вместе с предприятием. Безусловно. Поддерживаем и ваше вхождение в машиностроительный кластер. Для завода это будет полезно. И если вы, как обещаете, закончите 2024 год с 2 млрд рублей, то это будет впечатляющий показатель. Двигайтесь дальше!

По информации сайта Правительства РБ.

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