В Межвузовском кампусе Уфы разработали методы управления городскими системами

Секция «Архитектура и градостроительство» Лаборатории апробировала ее на примере Уфимской и Стерлитамакской (Южно-Башкортостанской) агломераций. Составлена «Карта основных параметров и делимитации городских агломераций».

Основная область научных интересов секции «Архитектура и градостроительство» - изучение города как системы. Ученые решают масштабную задачу: разработать методологию, позволяющую максимально точно описать все происходящие в городе процессы и использовать их для наиболее эффективного управления городскими системами.

В 2023 году, благодаря грантовой поддержке Росмолодёжи, на базе лаборатории «Город 5D» открылся Центр студенческих экспедиций «Город 5D». Команда студентов-архитекторов под руководством молодых преподавателей побывала в исследовательских экспедициях по городам Башкирии. Результаты работы используются для разработки методологии, а также при подготовке трех магистерских диссертаций студентов УГНТУ и двух кандидатских диссертаций сотрудников Лаборатории.

В Лаборатории разработана программа «Инструменты ГИС для пространственного анализа и планирования», которая будет полезна архитекторам и урбанистам при исследовании городских систем и при архитектурном проектировании. Еще одна программа - «Организация управления архитектурной и градостроительной деятельностью» - создана для глав муниципалитетов. Также учеными создан онлайн-курс «Строительство индивидуального жилого дома».