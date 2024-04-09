Азат Бадранов вернулся на работу в правительство

Сегодня Азат Бадранов принял участие в оперативном совещании в правительстве.

Азат Бадранов демобилизовался из Вооруженных сил, отметил глава республики Радий Хабиров и поблагодарил его за службу.

«Вы очень много сделали и непосредственно на поле боя, и как наш представитель, который оказывал содействие военнослужащим из Башкортостана. Они все с огромной теплотой о вас отзываются», — подчеркнул глава региона.

По словам Радия Хабирова, задачи, которые будет выполнять Азат Бадранов в республике, будут определены позже. Но речь, в частности, идет о взаимодействии органов власти республики с бойцами из Башкирии.

Фото: Эдуард КУСКАРБЕКОВ.

Источник: https://resbash.ru/news/obshchestvo/2024-04-08/azat-badranov-vernulsya-na-rabotu-v-pravitelstvo-3720273