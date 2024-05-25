В Стерлитамаке прошёл День 1000 велосипедистов

На площади перед театрально-концертным объединением развернулась праздничная программа с участием юных танцоров и певцов.

Тренер по кенгу джампс Альбина Абсалямова, энергичные девушки из фитнес-проекта «Прайм тайм», руководитель группы скандинавской ходьбы «Шагаем вместе» Ирина Петрухан провели с велосипедистами танцевальную и дыхательную разминки.

Открытие велосезона приурочено к старту Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух». В связи с этим Стерлитамак соединился при помощи телемоста с Омском, Новокузнецком, Челябинском, Липецком и Череповцом, которые тоже участвуют в акции.

От Стерлитамака поздравления с началом акции передали заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан Антон Гладышев и первый заместитель главы администрации Артур Гафаров.

Колонна велосипедистов после старта отправилась по городу, после чего вернулась на площадь СГТКО, где наградили лучшую команду, короля и королеву велофестиваля - Загир и Гузель Гаяновы, «Велосемью Дня 1000 велосипедистов» - Анваровых, а также самый старый велосипед, принадлежащий Максиму Баранчикову.