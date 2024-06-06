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Новости
6 Июня 2024, 05:00

В Башкирии стартует проект «Счастье – это вместе» о добрых делах людей с ОВЗ

Башкортостанское региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловые женщины России» стало победителем конкурса грантов Главы Республики Башкортостан с новым медиапроектом «Счастье — это вместе». 

В партнёрстве с информационным агентством «Башинформ» команда проекта запускает в информационное поле региона уникальный контент, направленный на тиражирование успешных примеров жизни людей с ОВЗ, творящих добрые дела. 

По словам главного редактора информационного агентства «Башинформ» Руслана Шарафутдинова, «Счастье — это вместе» — проект про доброту и человечность.

"В Год особой заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья мы хотим открыть для жителей Башкирии настоящих героев — простых жителей, которые, в силу обстоятельств, потеряли здоровье, но не потеряли себя, а, напротив, приобрели очень важное знание: настоящее счастье — когда ты нужен родным, близким, обществу", - говорит Руслан Шарафутдинов.

Источник: ИА "Башинформ"

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