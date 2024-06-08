Социальный педагог Оксана Жбанникова – об особенностях профессии

Школа даже в дни летних каникул работает в своём особенном ритме: проводятся консультации для выпускных классов, в лагере дневного пребывания организован активный и безопасный отдых для учеников, ребята постарше и учителя поддерживают территорию в порядке. Оксану Андреевну я застала за важным делом – проверкой списков отдыхающих в лагере ребят.

По словам моей собеседницы, работа в школе с окончанием учебного года не затихает, просто переходит в другой режим.

– Оксана Андреевна, сколько лет вы работаете социальным педагогом?

– Я пришла в эту школу в 2015 году сразу по окончании вуза. Училась на факультете педагогики и психологии Стерлитамакского филиала БашГУ. Полгода проработала педагогом-психологом, потом появилась вакансия социального педагога.

– Не сложно было перестраиваться?

– Это очень близкие специальности: психолог больше общается с трудными подростками, детьми с ограниченными возможностями здоровья, выявляет индивидуальные проблемы ученика и помогает преодолеть конфликт со сверстниками или преподавателями, проводит диагностику, коррекцию, консультирование и профилактику. Работа социального педагога больше связана с семьями учащихся и включает в себя выяснение их интересов, потребностей, проблем, отклонений в поведении и разрешение конфликтных ситуаций, а также помощь детям и взрослым в налаживании отношений и поддержание связи со специалистами других социальных служб: органов опеки, комиссии по делам несовершеннолетних. То есть психолог работает больше с внутренним миром ребёнка, помогает преодолеть страхи и справиться с трудностями, а социальный педагог поддерживает детей в отношениях с внешним миром.

– Как вы выстраиваете общение с конкретным ребёнком?

– Сначала мы отдельно с ним разговариваем, выясняем, в чём суть проблемы. Если ребёнок не идёт на контакт, приглашаем на беседу родителей и далее работаем с семьёй. Случается, что мамы и папы не сразу видят всю серьёзность проблемы, не прислушиваются к нашим рекомендациям до тех пор, пока сами не сталкиваются с неуправляемостью ребёнка. Когда уже их взаимоотношения заходят в тупик и начинается взаимодействие с полицией, родители осознают, что были неправы, многое сами упустили в воспитании детей.

– Ни для кого не секрет, что воспитание ребёнка идёт в семье. Какой вклад вносит школа в этот процесс?

– Мы можем корректировать поведение детей, и чтобы достичь положительных результатов, необходимо участие родителей. Если они прислушиваются к рекомендациям педагогов, следуют им, то их ребёнок вырастает здоровым, способным к жизни в обществе человеком. Лучшее время для профилактики девиантного поведения – когда дети учатся в начальной школе.

– То есть проблемы в поведении можно увидеть уже у учеников первых классов?

– Да, если ребёнок испытывает трудности с соблюдением режима, не может себя сдерживать, выполнять задания учителя, взаимодействовать с коллективом, это повод для того, чтобы начать корректировку его поведения. Если учитель, психолог, социальный педагог и, что очень важно, родители объединят усилия, то время не будет упущено и ребёнок включится в учёбу, найдёт друзей и избежит многих проблем в старшем возрасте. Главное, чтобы мамы и папы ради своих детей стали союзниками школы.

– Что, по-вашему, самое сложное в профессии социального педагога?

– Трудность в том, что дети поначалу неохотно идут на контакт со взрослыми, не учатся на чужих ошибках. Моя задача – расположить к себе ребёнка, понять его, чем и как он живёт. Всё это достигается через общение, поддержку. Если контакт с учащимся установлен, он делится своими мыслями, переживаниями, ему становится легче.

– Что в вашей работе приносит вам удовольствие?

– Получаю удовольствие от общения с детьми, когда выстраиваются нормальные отношения с их родителями. Не всегда сразу получается, но, когда мы приходим к тесному контакту, это даёт удовлетворение, приносит радость от достигнутого результата.

– С чего начинается работа социального педагога в новом учебном году?

– Первым делом мы с классными руководителями собираем необходимую документацию, связанную с родителями учеников – социальный паспорт класса. Затем собираю всю информацию по школе, выясняю, какие у нас есть категории детей, что изменилось в составах семей, определяю, кому полагаются льготы, собираю документы на бесплатное питание.

– Расскажите о своих достижениях.

– У меня высшая квалификационная категория как социального педагога, получила благодарственное письмо от школы, а также за то, что ежегодно являюсь организатором в аудитории во время ЕГЭ и ОГЭ, грамоты за участие во Всероссийской научной конференции «Старт в науку». Кроме того, я возглавляю третье территориальное объединение социальных педагогов города. Мы каждый месяц собираемся на совещание или семинар-практикум, делимся своим опытом, идеями.

– Вы не задумывались о смене профессии в будущем?

– Таких мыслей у меня нет и не было, я всегда хотела работать с детьми. Моя мама из многодетной семьи, поэтому у меня много двоюродных братьев и сестёр, и я любила общаться с ними. От детей всегда идёт тепло, они делятся с нами своей энергией, радостью.

– Что бы вы пожелали коллегам в ваш профессиональный праздник?

– Желаю побольше хороших ребят и понимающих родителей, которые будут идти на контакт со школой. Чтобы они видели, что мы желаем добра их детям, ведь они должны уходить от нас здоровыми, счастливыми людьми, способными быть полезными обществу.