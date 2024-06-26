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26 Июня 2024, 11:27

В Башкирии журналисты подарили детскому приюту велосипед

Журналисты Издательского дома "Республика Башкортостан" подарили велосипед во время проведения зональногоо семинара "Мастерская журналистики: сайт, соцсети и принт". Он реализуется на средства Грантов Главы Республики Башкортостан.

В Башкирии журналисты подарили детскому приюту велосипед.В Башкирии журналисты подарили детскому приюту велосипед.
В Башкирии журналисты подарили детскому приюту велосипед.

- Для нас семинар Межрайонного творческого объединения - это не только обучение - это еще и повод встретиться с редакторами соседних районов, пообщаться и определить дальнейшее направление развития. Мы с коллегами решили сделать доброе дело и подарить воспитанникам Бакалинского приюта горный велосипед. Скинулись с главными редакторами не такой уж и большой суммой, а в результате получили благодарность от детей, - отметила главный редактор газеты Бакалинские Зори Валентина Шакирова.

В приюте созданы все условия для детей. Педагоги окружают вниманием каждого ребенка. Здесь находятся дети не только из Бакалинского района, есть и из других регионов страны. В среднем каждый воспитанник находится в приюте 4 месяца, за это время удается найти или новый дом или вернуться в родную семью. Все это становится возможным благодаря той работе , которая проводится сотрудниками приюта с родителями.
- У нас очень слаженный коллектив, каждый педагог относится к воспитанникам , как к своему родному ребенку. Также мы проводим беседы с родителями. Только благодаря совместной работе по воспитанию не только ребенка, но и умению педагогов направить на верный путь родителей , мы получаем положительный результат, - отметила руководитель приюта Альмира Фролова.
Альмира Фарраховна подчеркнула, что приют поддерживают меценаты из республики и даже других стран. Поэтому получается совершенно провести как и ремонт здания и создать все необходимые условия.

Исполняющий обязанностями генерального директора Издательский дом "Республика Башкортостан" подарил и оформил для детей подписку на республиканские детские журналы. В свою очередь, дети подарили памятный подарок, изготовленный своими руками.

 

Проект "Мастерская журналистики: сайт, соцсети и принт" реализуется на грант Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы Республики Башкортостан

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