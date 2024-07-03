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3 Июля 2024, 04:41

ШЕВРОНЫ – БОЙЦАМ СВО

О реализации проекта «Передача участникам СВО шевронов «Спас Нерукотворный» рассказала председатель общественной организации «Местная национально-культурная автономия белорусов «Спадчына» В.Н.Шкарупа.

В этом году на Международной выставке-форуме национальных достижений «Россия» (ВДНХ) в рамках фестиваля «День Беларуси» город Стерлитамак представил Республику Башкортостан. Председатель НКА «Спадчына» (Наследие) провела мастер-класс по изготовлению авторских значков, вышитых белорусским национальным орнаментом. В нём приняли участие посол Беларуси в России Дмитрий Николаевич Крутой и первый заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана Рустам Хамитович Муратов.


В ноябре 2023 года белорусская организация решила попробовать свои силы и приняла участие в конкурсе на Грант главы администрации ГО г.Стерлитамак в номинации «Патриотизм». Был разработан проект «Передача участникам СВО шевронов «Спас Нерукотворный». Республика Башкортостан многонациональна, на передовой находятся бойцы, исповедующие православную и мусульманскую религии. В связи с этим по согласованию с Ришадом-хазратом был разработан шеврон «Полумесяц со звездой» для бойцов-мусульман.
На грант главы администрации Стерлитамака в сумме 250000 рублей приобретена компьютеризированная вышивальная машинка, остальная сумма ушла на расходные материалы (нитки вышивальные, ткань, липучка клеевая, стабилизатор и т.д.). 


Каждая партия православных шевронов перед отправкой в зону СВО освящается в храме Иоанна Предтечи. Проект поддержан Стерлитамакским городским отделением «Российский Союз ветеранов Афганистана», оказывающим содействие в передаче шевронов бойцам, которые пришли в отпуск из зоны боевых действий, и при формировании гуманитарных грузов.
Шевроны очень популярны среди бойцов. Они также передавались и в администрацию города и отправлялись с гуманитарным конвоем в зону СВО. 

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