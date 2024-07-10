Праздник красоты, здоровья, молодости

Сквер им. Салавата Юлаева – излюбленное место для больших городских праздников. Фестиваль «Здоровая семья – здоровая страна», организованный отделом по молодëжной политике администрации города, тоже не стал исключением. Ухоженные газоны, аллеи сквера, бывшая базарная площадь у старинных купеческих домов и пространство для сцены перед кинотеатром «Салават» послужили не только местом, но и пропитанной духом времени декорацией праздника.

Вдоль купеческих особняков выстроились ряды ремесленников, представивших свои изделия: украшения, головные уборы, одежду, посуду, полезные и приятные для каждой хозяйки предметы быта, мягкие игрушки. На газоне желающие освоить йогу старательно выполняли упражнения под руководством Дианы Хамзиной.



Дети и взрослые с удовольствием участвовали в мастер-классах по живописи, изготовлению букетов, бисероплетению, валянию из мокрой шерсти, разукрашивали картонные домики. Для ребят постарше были организованы занятия по нейрографике, игра «Химическая мафия» от Стерлитамакского химико-технологического колледжа.



Площадка колледжа СФ УУНиТ заинтересовала сначала заманчивым предложением угоститься лучшим лимонадом из фирменного стаканчика, но для этого надо было 10 раз попрыгать со скакалкой или столько же раз покрутить обруч. Самое интересное ждало впереди – знакомство с программами обучения в колледже. Одно из интереснейших направлений специальности «Юриспруденция» – криминалистика, а снятие отпечатков пальцев – дактилоскопия – позволяет идентифицировать человека. Любопытные подростки тут же согласились пройти эту процедуру, узнали, какого типа узоры на их пальцах и что они абсолютно неповторимы. Даже у близнецов они не одинаковые.



На соседнем столике расположились беспилотные летательные аппараты. Управлять ими тоже можно научиться в колледже. Студенты, обучающиеся по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» занимаются предполётной подготовкой, полётом и обработкой данных. Преподаватель Руслан Ильгизович Хабибов рассказал, что на факультете учатся в основном молодые люди, но и девочки тоже могут поступить и освоить эту современную профессию. На каждом курсе среди 25 студентов есть одна-две девушки.

Юные мастерицы поучаствовали в мастер-классе по изготовлению народных обрядовых кукол-оберегов и могли забрать с собой своё творение.



Любители спорта и активного образа жизни собрались посмотреть показательные выступления центра спортивного карате, а также самого сильного человека Зауралья Дениса Вагапова, турнир по настольному теннису и многое другое.



Одновременно на сцене у бывшего кинотеатра «Салават» проходил концерт с участием творческих коллективов города, а также выступления молодёжных команд КВН. Команды «Физруки» (Стерлитамакский колледж физической культуры, управления и сервиса) и «Та самая» (школа № 11) ярко и зажигательно шутили не только друг о друге, но и были весьма самокритичны, не боясь выглядеть смешными.



Юношей и девушек, а также сотрудников образовательных учреждений, которые активно участвовали в жизни города и помогали реализовать различные проекты в сфере молодëжной политики, наградили благодарственными письмами и почётными грамотами. Завершился праздник весёлой пенной вечеринкой под зажигательные ритмы диджея.



Эльвира ЛУКМАНОВА