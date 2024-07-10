Семья из Стерлитамака отправится в путешествие по стране

Стерлитамакская семья Галиакберовых-Ефимовых, ставшая финалистом Всероссийского конкурса «Это у нас семейное», отправится в увлекательное путешествие по России. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщила лидер семейной команды Кристина Романова: - Вот и закончился этот потрясающий конкурс. Мы только вернулись домой из Москвы. Скоро мы всей семьёй отправимся в большое семейное путешествие по нашей необъятной стране. Пожалуй, этот приз был для нас самым важным, ведь провести время вместе - бесценно. И как же здорово, что им наградили всех финалистов! Мы искренне рады за всех победителей, а это 32 потрясающие семьи! Ну и конечно же мы обязательно примем участие во втором сезоне конкурса! Этот праздник не должен заканчиваться. М. Сергеева