Медаль для Марии

Живая история – это время, когда среди наших современников есть участники эпохальных событий, когда на документах, как говорится, ещё не просохли чернила, когда награды находят героев.

Есть у этой истории и свои летописцы. Они встречаются с очевидцами, копаются в архивах, ищут информацию в интернете, изучают мемуары. В итоге наша отечественная история пополняется ценными сведениями о подвигах неизвестных ранее героев войны и труда, фактах и датах.

И Стерлитамак не обделён людьми, которые ведут поисковую работу.

Мы беседуем с Викторией Пивоварцевой – председателем местной общественной организации национально-культурной автономии белорусов города Стерлитамака «Спадчына».

Виктория рассказала историю Марии Фёдоровны Шилиной (Шпаковой), которая родилась 17 марта 1938 года в деревне Верхоченье Полоцкого района Витебской области. Когда фашисты захватили Белоруссию, трёхлетнюю Машеньку вместе с братьями и сёстрами насильно увезли в концентрационный лагерь под немецким городом Ганновером. Освободила детей из фашистского плена Красная армия.

В 1945 году все они отправились в родную деревню. Она была сожжена дотла.

Свидетельствуют очевидцы: «Всюду торчат обгоревшие трубы. Дома разрушены и сожжены, на улицах валяются вещи жителей деревни, кругом горы битой посуды. С приходом в деревню Красной армии из лесов стали выходить женщины, дети, старики».

Народ жил в землянках (почти под землёй), все голодали. Но зато уже не боялись фашистских зверств.

В это тяжёлое время старший брат Маши каким-то образом узнал, что в Башкирии, в городе Ишимбае, открыли нефтяное мес-

торождение. Молодой человек отправился на разведку в далёкий город. Всё у него наладилось. Он получил работу и место в общежитии и через некоторое время забрал братьев и сестёр из Белоруссии. Так Мария Фёдоровна оказалась в Башкирии.

– Виктория, как вы узнали о Марии Фёдоровне?

– Получилось так, что и мне пришлось стать следопытом. В начале этого года в Беларуси стали готовиться к празднованию 80-летия освобождения республики от немецких захватчиков. И Президент республики Александр Лукашенко 29 февраля 2024 года подписал Указ № 75 об установлении юбилейной медали «80 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков».

– Кого будут награждать медалью?

– Ветеранов Великой Отечественной вой-

ны, которые участвовали в освобождении братской республики, бывших узников концентрационных лагерей, тюрем, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны. Даже если сейчас они проживают за пределами Беларуси.

Чтобы вручить эту награду гражданам Башкортостана – освободителям, узникам, партизанам, отделение посольства Беларуси в России (г.Уфа) заблаговременно направило письмо соответствующего содержания в военный комиссариат Башкортостана. Оттуда был получен ответ: «По сведениям, которые имеются в военном комиссариате Республики Башкортостан, лиц, принимавших участие в боевых действиях за освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков из числа участников Великой Отечественной войны, ныне пенсионеров Министерства обороны Российской Федерации, на учёте нет».

– Виктория, похоже, такой ответ вас не устроил?

– Да. Я не согласилась с ним. Наша республика имеет далеко не маленькую территорию и по численности населения не на последнем месте. Наверняка есть у нас ветераны, достойные этой почётной медали.

И мне пришлось начать своё расследование. Сначала обратилась в совет ветеранов Стерлитамака. Ответ тоже был отрицательный.

Мне помог случай. Я приняла участие в международном творческом конкурсе «Герои –

в песнях». Там узнала о белорусах, которые воевали во время Великой Отечественной вой-

ны и о тех, кого угнали в немецкое рабство. Среди них было названо имя Марии Фёдоровны Шилиной (Шпаковой), проживающей ныне в Ишимбае. Я отправилась туда. Обратилась к председателю совета ветеранов Николаю Ильичу Шишкину. Стали изучать документы. Так мы нашли Марию Фёдоровну Шилину, которая по всем показателям была достойна юбилейной медали!

А 28 апреля 2024 года в телевизионной программе «Новости Республики Башкортостан» был показан видеосюжет о жителе села Толбазы Аургазинского района – младший сержант Шариф Гадеевич Мусагитов в составе артиллерийского полка освобождал Беларусь. Занялась и этим вопросом.

О Марии Фёдоровне Шилиной я рассказала руководителю уфимского отделения посольства Беларуси Артуру Борисовичу Карповичу.

– И медаль вручили?

– Вручали награду в доме, где проживает Мария Фёдоровна. К ней в гости приехали представители администрации города Ишимбая и совета ветеранов.

Я и сын Марии Фёдоровны – Андрей Пет-

рович – ждали А.Б.Карповича на развилке дорог Ишимбая, Салавата и Стерлитамака. Артур Борисович по дороге собрал букет из полевых цветов.

Входим в дом. Там всё готово к торжественной церемонии. Артур Борисович вручил медаль виновнице торжества и подарок Президента Беларуси Александра Лукашенко. Мария Фёдоровна расплакалась, обняла Артура Борисовича и сквозь слёзы произнесла:

– Я словно в объятиях родной Беларуси побывала.

– Виктория, а Шарифу Гадеевичу Мусагитову вручили медаль?

– Ответ на свои запросы я пока не получила. Буду добиваться, чтобы ветеран Великой Отечественно войны получил почётную юбилейную медаль.

– Какой поисковой работой вы сейчас занимаетесь?

– Изучаю материалы о 61-й стрелковой дивизии. Она провоевала полтора месяца. Почти все бойцы погибли. А те, кто выжил (буквально единицы), попали в плен. Четыре года немецкой каторги. А после окончания войны оказались в сталинских лагерях. Скорее всего, поэтому об этой дивизии умалчивали. Потом все умерли, не у кого стало спрашивать.

– Что вам удалось выяснить?

– За полтора месяца боёв дивизия ни разу не оставили своих позиций без приказа. Более того, в июле 1941 года ей удалось отбросить за Днепр танковую дивизию генерал-лейтенанта Моделя.

Любимец Адольфа Гитлера Гудериан вынужден был потратить 5 дней на поиски другой переправы через Днепр. В те дни он отметил в своём дневнике: «Русские занимают сильные предмостные укрепления под Рогачёвым». Это он писал о 61-й дивизии.

– Фашисты, которые прошли маршем по всей Европе, не ожидали такого отпора?

– Не то слово. От них бежали армии, корпуса, целые фронты, а тут дивизия, в которую входил несгибаемый 221-й стрелковый полк!

Генерал-лейтенанта Петровского, командующего 63-м стрелковым корпусом (в его состав входила 61-я дивизия), немцы прозвали командиром чёрного корпуса. Они надолго запомнили и его, и 61-ю дивизию.

То, что несколько бойцов попали в плен, говорит о том, что они держали позиции до последнего, и о том, что у них кончились патроны, и немцы отлавливали их как зверей.

– Что ещё вам удалось выяснить?

– Я рассылала письма, собирая информацию. Выяснила, что в 221-м стрелковом полку воевали 9 человек из Башкирии, бойцы из Казахстана, Узбекистана и Пензенской области.

Сейчас устанавливаю фамилии, выясняю, откуда были призваны в армию, места захоронения.

– То есть впереди ещё много работы?

– Да. Но я надеюсь, что всё получится.



Евгения ДЬЯКОНОВА