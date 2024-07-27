Их связало море

Говорят, бывших моряков не бывает. Ведь не важно, где они отслужили: на атомном подводном крейсере, ракетном катере, в морской авиации или береговой охране. И недаром День Военно-морского флота, отмечаемый в последнее воскресенье июля, – один из самых красивых военных праздников России. Чего стоят парады кораблей в Санкт-Петербурге, когда крейсеры и эсминцы проходят строем.



У нас не приморский город. Естественно, никаких морских парадов быть не может. И всё же в этом году в День Военно-морского флота в Новой Отрадовке состоится торжественное открытие памятника морякам.

кораблях, ветеранам морской авиации, морской пехоте, – поделился с нами председатель общественной организации «Морское братство ВМФ» города Стерлитамака и Стерлитамакского района, капитан 3-го ранга Рауф Тукаев (на снимке – второй слева в верхнем ряду).

Рауф Хайдарович – выпускник Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища. Служил на Тихоокеанском флоте на атомном подводном крейсере «Святой Георгий Победоносец».

– По три месяца ходили под водой у берегов Америки. – говорит он. – Где конкретно – неизвестно. Как тогда говорили: «Наши баллистические ракеты стратегического назначения предназначены для нанесения удара по вероятному противнику».

– В каких океанах доводилось ходить?

– В Атлантическом, Индийском, Тихом океанах. На глубине 100 метров принимали тёплый душ забортной водой Индийского океана.

– Воздух в лодке отличается от атмосферного?

– Близок к атмосферному. Там есть специальная установка, перерабатывающая морскую воду в кислород и питьевую воду. Нормально. Мы же молодые были, привыкли быстро.

И всё же солёный привкус флотской жизни курортным не назовёшь. Не зря же в рацион экипажа подлодки на обед, кроме фруктов, овощей и прочих витаминов входит вино. А год службы у офицеров-подводников приравнен к двум. Да и Камчатка, где они базировались, не зря приравнена к Северу.

После выхода в отставку Рауф Хайдарович успел поработать и в Управлении Пенсионного фонда, и директором ООО «Стерлитамакрайводоканал». В настоящее время работает на Стерлитамакской ТЭЦ – филиале ООО «Башкирская генерирующая компания». Он один из тех, кто стоял у истоков создания общественной организации «Морское братство ВМФ».

Вместе с другими патриотическими организациями «Морское братство ВМФ» принимает активное участие в оказании помощи участникам специальной военной операции. Ветераны флота вносят посильный вклад в формирование гуманитарных конвоев. По меньшей мере трое из них участвуют в спецоперации.

Другое направление, которое сейчас активно осваивает братство, это работа с подрастающим поколением.

– Недавно мы узнали, что в школе № 11 есть класс морской пехоты, – рассказывает заместитель Тукаева, старшина 2-й статьи Альберт Нургалеев. – Сейчас устанавливаем контакты. Работаем с ребятами из других школ и учебных заведений города.

Альберт отслужил в ракетном полку механиком-водителем многоосных автомобилей в Калининградской области. Мог заменить оператора по запуску маршевых двигателей крылатых ракет.

Пришлось побывать в служебных командировках. В 2008 году, в разгар осетино-грузинского конфликта, довелось участвовать в совместных учениях трёх российских флотов: Северного, Балтийского и Черноморского.

Запомнилось, как ловили рыбу в Баренцевом море, видели касаток, как часто к ним на полуостров Рыбачий забредали олени, менялись оттенки Балтийского моря от тёмно-синего до бирюзового.

Сегодня братство объединяет более ста человек. Но тех, чья служба была связана с Военно-морским флотом, в разы больше. Есть участники различных военных конфликтов, в том числе и специальной военной операции. Есть, к сожалению, и погибшие.

Фаяз Юмагузин.