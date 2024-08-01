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1 Августа 2024, 15:49

Выставка «Мама Героя. Жена Героя» открылась в Стерлитамаке

Сегодня на первом этаже ТЦ «Сити-молл» в Стерлитамаке состоялось официальное открытие выставки «Мама Героя. Жена Героя», посвященная участникам СВО из города. Этот проект выражает поддержку тем, кто сейчас участвует в спецоперации, и является данью памяти тем землякам, которых уже нет с нами.

Выставка «Мама Героя. Жена Героя» открылась в СтерлитамакеВыставка «Мама Героя. Жена Героя» открылась в Стерлитамаке
Выставка «Мама Героя. Жена Героя» открылась в Стерлитамаке

Проект был инициирован Екатериной Колотовкиной, супругой генерал-лейтенанта А.Колотовкина. Организатором выставки выступил Комитет семей воинов Отечества Стерлитамака, а в реализации проекта приняли участие многие неравнодушные люди. Центральными фигурами выставки стали 40 женщин – мам и жён участников СВО, чьи фотопортреты представлены на стендах.

В рамках открытия действовала волонтерская площадка, в которой можно было написать письмо бойцу.

На мероприятии присутствовали заместитель главы администрации Стерлитамака Павел Шорохов, руководитель Комитета семей воинов Отечества Республики Башкортостан Эльвира Мацкевич, руководитель Комитета семей воинов Отечества Стерлитамака Янина Волочаева, родственники бойцов-участников СВО и первые посетители – горожане.

Выставка является передвижной и будет экспонироваться в Сити-молле до 20 августа. Вход свободный.

Фото Анастасии Ададуровой

Выставка «Мама Героя. Жена Героя» открылась в Стерлитамаке
Выставка «Мама Героя. Жена Героя» открылась в Стерлитамаке
Выставка «Мама Героя. Жена Героя» открылась в Стерлитамаке
Выставка «Мама Героя. Жена Героя» открылась в Стерлитамаке
Выставка «Мама Героя. Жена Героя» открылась в Стерлитамаке
Выставка «Мама Героя. Жена Героя» открылась в Стерлитамаке
Выставка «Мама Героя. Жена Героя» открылась в Стерлитамаке
Выставка «Мама Героя. Жена Героя» открылась в Стерлитамаке
Выставка «Мама Героя. Жена Героя» открылась в Стерлитамаке
Выставка «Мама Героя. Жена Героя» открылась в Стерлитамаке
Выставка «Мама Героя. Жена Героя» открылась в Стерлитамаке
Выставка «Мама Героя. Жена Героя» открылась в Стерлитамаке
Выставка «Мама Героя. Жена Героя» открылась в Стерлитамаке
Выставка «Мама Героя. Жена Героя» открылась в Стерлитамаке
Выставка «Мама Героя. Жена Героя» открылась в Стерлитамаке
Выставка «Мама Героя. Жена Героя» открылась в Стерлитамаке
Выставка «Мама Героя. Жена Героя» открылась в Стерлитамаке
Выставка «Мама Героя. Жена Героя» открылась в Стерлитамаке
Выставка «Мама Героя. Жена Героя» открылась в Стерлитамаке
Выставка «Мама Героя. Жена Героя» открылась в Стерлитамаке
Выставка «Мама Героя. Жена Героя» открылась в Стерлитамаке
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