Гора с горой не сходятся…

Зона специальной военной операции. Посетив несколько военных подразделений и пообщавшись с земляками, отправляемся в полк «Башкортостан». Стемнело. То тут, то там – на земле, в воздухе и порой совсем рядом – темноту озаряют всполохи разрывов. Бои не затихают здесь и по ночам. Взгляд выхватывает то зарево лесных пожаров, то ночную мглу. Ребята предупреждали нас, что здесь темнеет быстро. Не как у нас: без медленных закатов и сумерек. Потому спешим побыстрее добраться в распоряжение подразделения.

Проехав несколько блокпостов, мы, наконец, добираемся до полка «Башкортостан». Усталость берёт своё. Отказавшись от предложенного земляками ужина, падаем, куда указал один из ребят с позывным «Иса».

Вспоминаются слова председателя Союза журналистов Башкортостана, главного редактора газеты «Башкортостан» Вадута Исхакова, которому частенько доводилось бывать в командировках: «Самые лучшие материалы рождаются в окопах и блиндажах на месте дислокации подразделений». Но сейчас не до этого: скорей бы прикорнуть. Не до удобств. Главное, мы в безопасности!

Тишину разрывают звуки выстрелов и взрывов. Порой совсем рядом… Похоже, в блиндаже осыпается земля. Мы – командировочные журналисты и бойцы спим вповалку на нарах. Здесь и только что вернувшиеся с боевого задания, и те, кому завтра в дорогу. В голову лезут чьи-то слова: если «Баба Яга» (вражеский дрон-камикадзе) упадёт на блиндаж – пиши пропало. Но вид спокойно спящих бойцов внушает доверие, и мы тоже закрываем глаза…

Рассвет наступил так же внезапно, как и ночь. Полк «Башкортостан» большой, а нам надо успеть побывать всюду, со всеми поговорить, поснимать. Решили с утра проехаться по батальонам. У каждого свой маршрут, своё задание. Мне выпало добираться на «буханке». Специально выделенный для сопровождения крепкого телосложения, черноволосый офицер (явно башкир) радостно приветствует меня: «Привет! Я «Эмир». Вместе поедем».

«Эмир»… Что-то знакомое. С самого начала спецоперации мы указываем лишь позывные бойцов. Но этот позывной мне где-то явно доводилось слышать. Но где? Впрочем, здесь у многих одинаковые позывные. Возможно, где-то вычитал. Пока я ворошил память, «Эмир» загрузил в машину письма школьников, маскировочные сетки, мёд, что мы привезли ребятам. Тронулись.

– Держись крепче. Смотри в оба по сторонам на дорогу, на небо! Не высовывайся! – преду­преждает офицер.

«Смотри в оба по сторонам и на небо!»… Впрочем, рассуждать некогда. Здесь полно вражеских дронов. Они летают роем, стремительно, зорко высматривая добычу. Сполна начинаешь понимать повседневную работу наших ребят. А ведь следить за дорогой для них самое простое. Каждый день их ждут куда более серьёзные задачи: громить и уничтожать врага и его объекты, захватить языка... Нужны не только бдительность, но и отвага, выносливость! Нет слов – все они герои!

Беседуем с «Эмиром»:

– Почему решил стать защитником Родины? Откуда родом? Кем работал до СВО?

– Я из Стерлитамака. Здесь со дня формирования полка.

– Постой. Ты же начальник железнодорожной станции Карламан, отец троих детей, не так ли?

– Так.

Я вспомнил, где слышал его позывной. Дело было в феврале. Вадут Исхаков, вернувшись из очередной командировки, опубликовал в газете «Башкортостан» статью о герое с позывным «Эмир». Мне как раз поручено передать этот номер герою. После тяжёлого ранения «Эмир» лечился в Стерлитамаке. Мы по ватсапу передали ему ПДФ номера газеты. Очень хотелось с ним встретиться, но из-за жёсткого больничного режима тогда сделать это не удалось. Потом мой коллега Эльдар Фаттахов ко Дню башкирской семьи написал о нём большую статью в «Ашкадаре».

И вот нежданная встреча на фронте. Недаром говорится, гора с горой не сходятся, а человек с человеком сойдутся.

Кстати, во время этой командировки довелось встретить многих знакомых. Все они достойны восхищения. «Эмир», «Башкорт», «Янтарь», «Полик», «Поэт», «Муса»… Все наши, стерлитамаковцы. Гордимся ими и ждём их возвращения с победой!

– Я родом из Гафурийского района, но вырос в Казахстане. Чтобы добиться разрешения служить в российской армии, пришлось немало побегать по разным инстанциям, собирая различные документы. Защита Родины, защита своей малой родины – для меня не пустой звук. Поэтому по собственной воле и пошёл служить. А затем отправился в зону СВО.

Перемешивая с грязью разбросанные гильзы, объезжая воронки от снарядов и подпрыгивая на выбоинах от танковых следов, «буханка» без устали неслась мимо сгоревшей военной техники. Невольно восхитился неприхотливостью машины: сколько километров она исколесила по фронтовым дорогам, вывозя раненых, доставляя оружие, боеприпасы и продовольствие!

Всматриваюсь в поле, небо, дорогу. Руки на дверной ручке. Продолжаем разговор с «Эмиром».

– По правде сказать, и я, и супруга работали на руководящих должностях. Зарплаты хватало. Подрастают дети. Казалось бы, чего ещё надо? Но если бы я сюда не поехал, не простил бы себе. Наверное, потому, что мы из советского поколения. Это у нас в крови. При виде того, что тут творится, как здесь угнетается местное население, я и взялся за оружие, – так рассуждает «Эмир» о своём выборе. Нельзя назвать его службу лёгкой. Опасность поджидает всюду, не только во время нашей поездки. Как только мы объехали батальоны, он получил новое задание. Расчувствовавшийся было от встречи с земляками офицер сразу стал серьёзным. Схватил оружие, броник и отправился на передовую. В бой.

Гора с горой не сходятся, а человек с человеком сойдутся. Даст бог, ещё увидимся, земляк «Эмир»!

Рамиль МАНСУРОВ

Перевод с башкирского языка

Фаяза ЮМАГУЗИНА

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