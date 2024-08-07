На первом этаже ТЦ «Сити-молл» открылась патриотическая фотовыставка «Мама Героя. Жена Героя», посвящённая участникам СВО из нашего города. Этот проект выражает

поддержку тем, кто сейчас участвует в спецоперации, и является данью памяти тем землякам, которых уже нет с нами. На мероприятии присутствовали замести-

тель главы администрации Стерлитамака Павел Шорохов, руководитель Комитета семей воинов Отечества Республики Башкортостан Эльвира Мацкевич, руководитель Комитета

семей воинов Отечества Стерлитамака Янина Волочаева, родственники бойцов-участников СВО и неравнодушные горожане. На выставке представлены фотографии 40

женщин – мам и жён бойцов. Янина Волочаева отметила, что каждый фотопортрет – это история любви, преданности, гордости и ожидания возвращения.



Проект охватил более 35 муниципалитетов нашей республики, более 2500 матерей и жён стали его участниками. Координатор проекта в республике – Эльвира Мацкевич – супруга участника специальной военной операции.



Автор проекта – Екатерина Колотовкина –супруга генерал-лейтенанта А.Колотовкина. Организаторами выставки в Стерлитамаке стали Комитет семей воинов Отечества

города «СВОи» при поддержке отдела по молодёжной политике. Также в реализации проекта участвовали фотографы Павел Буркин, Ксения Старкова, Дмитрий Трифонов и

Велина Михайлова.



Эльвира Мацкевич поблагодарила организаторов и всех собравшихся. Она подчеркнула, что женский тыл Башкортостана продолжает оказывать большую поддержку бойцам СВО:



– Мы сильные женщины, которые объединились ради победы. Я хочу, чтобы вы посмотрели в глаза женщин на фотопортретах и увидели в них любовь, боль, веру и надежду.

Р. Гареева.