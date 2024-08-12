Подарок из Стерлитамака поднимает настроение бойцам СВО

Родные мелодии, напевы и язык придают бойцам сил.

В одном из подразделений полка «Башкортостан» мы познакомились с разведчиками. Каждый из них был занят своим делом. Одни – физическими упражнениями, другие – ремонтом боевой техники, третьи выслеживали в небе вражеские «птички» (боевые и разведывательные дроны). Фронтовую обыденность дополняли то и дело доносившиеся раскаты далёких взрывов. И вдруг сквозь этот гул до меня донеслись переливы курая. Я даже опешил: «Неужто послышалось?!». А мелодия меж тем звучала всё явственней! Ноги сами понесли меня.

В блиндаже я застал бойца.

– Мы из Абзелиловского района! Я «Хусаин», а это мой друг «Башкир»! – представился кураист, доиграв мелодию. Даже мне, только что покинувшему пределы Башкирии, доставляло явное удовольствие общаться здесь на башкирском языке. А землякам, что воюют уже не первый год, поговорить на родном языке, надо полагать, было вдвойне приятно! Это читалось на их сияющих лицах.



Формирование подразделений из призывников республики однозначно способствует успешному решению задач специальной военной операции. Сказываются дух землячества, товарищество, сплочённость. Кстати, в блиндаже сразу бросилась в глаза одна деталь. В большом помещении, глубоко под землёй, были оборудованы места для приёма пищи, сна и отдыха бойцов. Одни из них кушали, другие отдыхали перед ночной «охотой», третьи общались с близкими по мобильной связи. Каждый чем-то был занят. Удивляла чистота и опрятность. Как будто ты не на передовой в землянке, а в доме пригожей хозяйки!

«Во всём нужны порядок и дисциплина. Если нет порядка в быту, не будет его и в бою. Я сам поборник дисциплины, и от ребят этого требую», –

говорит «Хусаин». И шутливо добавляет: «За бардак у меня спрос строгий. Но чаще стараюсь призывать к порядку гармошкой и кураем».

И то правда. Послушать его игру заглядывают истосковавшиеся по родной земле бойцы даже из соседних подразделений. Ребята признаются, что им здесь в подмогу и родные мелодии курая, и родная речь.



– Мы из одного района, с одного завода. На предприятии нас уважали, и работа была хорошая, и зарплата. Дом, семья, дети… – включается в разговор «Башкир». – Но когда началась спецоперация, не было дня, чтобы мы с «Хусаином» не обсуждали, что творят укронацисты, как бьются там наши парни. И как только началось формирование полка, не раздумывая, сменили рабочую спецовку на военную форму. Мы участники Чеченской кампании, имеем боевой опыт. Почему бы его не применить сейчас, по зову Родины! Но здесь война оказалась иной. Над головой дроны, под ногами мины. Надо постоянно быть начеку. Даже когда идёшь за «языком», мало, чтобы тебя не учуял враг. Надо ещё не нарваться на мину и остаться не замеченным для дронов. Враг коварен и хорошо вооружён, снабжён иностранной техникой, аппаратурой слежения. Но наша техника лучше, да и наш моральный дух выше. Потому и движемся вперёд!



Услышав, что мы из Стерлитамака, «Хусаин» вновь расплылся в улыбке: «О-о-о! Передайте большой привет Харис-агаю – директору театра. Этот курай – его подарок. Он передал его через брата. Курай поднимает настроение всему полку».

Речь − о директоре Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения Харисе Абдрахимове. Харис Забихович − человек, немало сделавший для развития культуры и искусства не только в масштабе города, но и республики. А ещё он многое делает для организации помощи нашим бойцам – участникам СВО. Слова благодарности «Хусаина» – ещё одно тому свидетельство. Они как бальзам на душу. При такой сплочённости фронта и тыла победа обязательно будет за нами!..

...Впереди ещё много дел, новых встреч. Нужно объездить большую территорию. Так что, как ни грустно, пора расставаться. После крепких рукопожатий команда журналистов отправляется дальше. Вслед нам звучит курай. Это башкирская народная песня «Урал». И её не заглушить ни гулким отдалённым разрывам, ни тарахтенью военной техники. Песня звучит в наших сердцах. Причём с каждой минутой всё громче. Взмывает в поднебесье, над кружащимися вражескими дронами. Ведь эта мелодия – подарок от наших парней, бойцов специальной военной операции!



Рамиль МАНСУРОВ

Перевод с башкирского языка Фаяза ЮМАГУЗИНА.

В регионе по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова размер единовременной выплаты контрактникам вырос до одного миллиона рублей.

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