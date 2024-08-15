Грепплинг впервые на «Башкорт аты»

Здесь проходят турниры по различным боевым искусствам, борьбе на поясах, международный фестиваль по башкирскому многоборью и другие мероприятия.

На площадке по грепплингу собрались команды из разных уголков республики и Магнитогорска. Участники — дети в возрасте от десяти до семнадцати лет.

Башкирия представлена Абзелиловским, Баймакским, Белорецком, Бурзянским, Зианчуринским, Уфимским, Учалинским районами и городами Сибай и Уфа.

На фестиваль приехал тренер Белорецкого спортивного центра «Яугир» Абдулкадир Нургалин со своими воспитанниками. Он привёз восемь детей. Сам Абдулкадир Нургали является чемпионом России и мира по грепплингу.

По мнению тренера, занятия грепплингом развивают физические способности, дисциплинируют и добавляют уверенности в себе.

Источник: Газета "Баймакский вестник"