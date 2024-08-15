+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Новости
15 Августа 2024, 14:17

Грепплинг впервые на «Башкорт аты»

Сегодня в Баймакском районе начался фестиваль   «Башкорт аты».

Грепплинг впервые на «Башкорт аты»Грепплинг впервые на «Башкорт аты»
Грепплинг впервые на «Башкорт аты»

Здесь проходят турниры по различным боевым искусствам, борьбе на поясах, международный фестиваль по башкирскому многоборью и другие мероприятия.

На площадке по грепплингу собрались команды из разных уголков республики и Магнитогорска. Участники — дети в возрасте от десяти до семнадцати лет.

Башкирия представлена Абзелиловским, Баймакским, Белорецком, Бурзянским, Зианчуринским, Уфимским, Учалинским районами и городами Сибай и Уфа.

На фестиваль приехал тренер Белорецкого спортивного центра «Яугир» Абдулкадир Нургалин со своими воспитанниками. Он привёз восемь детей. Сам Абдулкадир Нургали является чемпионом России и мира по грепплингу.

По мнению тренера, занятия грепплингом развивают физические способности, дисциплинируют и добавляют уверенности в себе. 

Источник: Газета "Баймакский вестник"

Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
3 Сентября , 10:39
В Стерлитамаке в общежитии внезапно скончался студент
Путешествия
3 Сентября , 09:59
В Башкирии рассказали о преимуществах поездки на шиханы Торатау и Юрактау
Политика
2 Сентября , 03:39
Владимир Путин высказался о новой волне мобилизации
Местные новости
3 Сентября , 03:32
Врачи ГКБ № 1 Стерлитамака спасли 67-летнего пациента с тяжёлым инсультом
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru