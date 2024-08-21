Энергия жизни

«Купец 2.0» – в хорошем смысле вызов времени: фестиваль транслирует нам, что именно реальный, а не виртуальный мир заряжает нас энергией жизни. Трёхдневный фестиваль гостеприимства развернулся сразу на трёх ярких площадках – в сквере им. Салавата Юлаева, на набережных Ашкадара и Стерли, то есть на территории исторического Стерлитамака.

Ремесленная ярмарка и уникальные мастер-классы, «Купеческий Арбат» и фестиваль бардовской песни, фестиваль уличного кино и парад диджеев… «Калейдоскоп культур» – так обозначили организаторы ключевую тему события, и она была выдержана и воплощена гармонично и оригинально. Рассказываем.

ПРАЗДНИК ЕДИНСТВА



«В четвёртый раз Стерлитамак проводит замечательный фестиваль. Он интересен тем, что уходит корнями в глубь нашей истории. Это праздник нашей культуры. И что очень важно, это праздник единства, многонациональной дружбы нашей республики и страны.

Я благодарю стерлитамаковцев за гостеприимство, такую тёплую организацию фес-

тиваля, куда с каждым годом приезжают всё больше делегаций из иностранных государств и регионов России.

Позвольте мне пожелать всем участникам мира, добра, благополучия! Мы живём с вами в очень непростые времена, но благодаря тому, что мы едины, мы выдержим любые испытания. И будем развивать наш родной Башкортостан, наши города, сёла и, конечно, всеми любимый город Стерлитамак!», – приветствовал гостей и участников фестиваля Глава Башкирии Радий Хабиров.



«ЛЮДЯМ НУЖНО ИСКУССТВО»



«На улице Мира» – так назывался международный танцевальный фестиваль, ставший одним из самых ярких событий «Купца». На главную сцену фестиваля выходили лучшие коллективы из Казахстана, Беларуси, Москвы, Омска, Оренбурга, Салавата и Стерлитамака. Кульминацией танцевального марафона стал танец «Гульназира», исполненный всеми участниками на бывшей Базарной площади.



– Уникальное для нашей республики событие – международный танцевальный фестиваль показал, насколько дружны города России и ближайшие к нам республики, –

говорит руководитель народного хорео-

графического театра-студии «Солнышко» Гузель Салимьяновна Ишмакова. – Лучшие танцевальные коллективы умеют сотрудничать, показать людям красоту любимого дела, демонстрируют великолепное знание художественного материала. Танец «Гульназира», развернувшийся на площади, артисты из разных городов специально для фестиваля учили по видеозаписи. В итоге исполнили отлично. Современным людям настоящее искусство нужно, как воздух. С ним не сравнится никакая поп-культура: это наши истоки, именно то, что рождает чувство гордости за нашу Родину. Всё лучшее создано народом. Мы лишь пропагандируем, имеем счастливую возможность прикоснуться к этому и стать счастливее и лучше.



ПОМОЖЕТ АУДИОГИД



Цифровая экосистема МТС запустила бесплатный туристический путеводитель по достопримечательностям Стерлитамака.

Цифровой гид с элементами аудиоспектакля провёл гостей фестиваля по главным купеческим местам города.

С историей Стерлитамака и его зданий слушателей знакомили три рассказчика: купец царских времён, советский гражданин и современная горожанка.

Маршрут «Стерлитамак купеческий» стартовал от исторической площади, пролегал через ряды купцов Баязитовых, аптеку Лебедькова, старинные усадьбы и завершился возле дома купца Усманова.



ТЕАТРАЛЬНЫЙ СТЕРЛИТАМАК



Одна из творческих находок фестиваля –

спектакли в исполнении юных горожан, победителей конкурса «Театральный Стерлитамак».

– В этом году направление фестиваля обозначено как «Калейдоскоп культур», и режиссёр фестиваля Павел Руденко решил показать гостям все жанры искусства и культуры, – говорит Татьяна Неделина, организатор площадки «Театральный Стерлитамак», руководитель театральной студии «Шут с нами», маркетолог Русского драматического театра. – Нас поразили зрители: они настолько искренне и благодарно откликались на все выступления, от души аплодировали, охотно участвовали во флешмобе... Я почувствовала единство, сплочение и радость от того, что мы вместе.



НАРОДНОЕ КАРАОКЕ



Вечер известных песен и романсов «Песня над городом» в исполнении солистов Стерлитамакской государственной филармонии и оркестра русских народных инструментов собрал на площади фестиваля «Купец 2.0» все поколения горожан и гостей города.

Наиля Гирфанова, Линар Зарипов и Айгиз Уелданов исполняли песни из советских кинофильмов и мультфильмов, а также песни и романсы, которые многие считают народными. «Нежность», «Надежда», «Проснись и пой», «Течёт река Волга», «Конь», «Дорогой дальнею», «Прекрасное далёко» – эти и многие другие песни взрослые пели хором, а маленькие узнавали и запоминали. Так полуторачасовая музыкальная программа объединила поколения и напомнила о доброй традиции совместного пения.

– Мы составили душевную программу, гармонично включившую в себя песни разных годов и жанров, песни, которые знают и любят люди. Мы хотели, чтобы они с удовольствием подпевали, – делится впечатлениями Наиля Гирфанова. – Нашей задачей было в наше непростое время пробудить в душах людей любовь, надежду и веру в то, что всё будет хорошо. Мы вместе!



Екатерина ЯКОВЛЕВА



ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ХУДОЖНИКОМ



В фестивале активно участвовали преподаватели детской художественной школы Стерлитамака. В шатре, оберегающем экспонаты и посетителей от надоедливого дождя, они устроили замечательную выставку работ учеников, выполненных в жанре ДПИ.

А ещё они провели для гостей фестиваля несколько мастер-классов. Педагоги Ольга Ивановна Гребнева и Надежда Анатольевна Гумерова учили всех желающих делать куклы-обереги, а преподаватель Салават Мансурович Махмутов делился с горожанами и гостями города секретами портретного искусства.

– Я в восторге от фестиваля и тех возможностей, которые он нам дарит, – говорит гостья «Купца» Валентина Ильинична Буценец. –

Вчера мы с подругами посетили бардовский концерт, который нам очень понравился. Сегодня я позировала профессиональному художнику, а потом сама училась рисовать портрет. Здесь, на фестивале, каждый может почувствовать себя творцом. И это по-настоящему вдохновляет!



Марина ВОРОНОВА



УМЕЛЬЦЫ И АРТИСТЫ



Финальный день фестиваля гостеприимства оказался самым богатым на культурно-массовые мероприятия. Пока организаторы форума готовили сцену к шоу ростовых кукол, мы прошлись по рядам умельцев. Как и следовало ожидать, многие торговцы жаловались на погоду.

– Из этого арбалета можно застрелить ворону? – поинтересовался я у гостя из Самарской области Михаила Артамонова, торговавшего деревянными ружьями, автоматами, луками, арбалетами.

– При желании можно, – заверил меня хозяин. – Только зачем?

Наша коллега Людмила Ведищева предстала на фестивале в новом амплуа. Она предлагала гостям настоящие произведения искусства.

«Это называется керамическая флористика из холодного фарфора, – пояснила она. – Для национального парка «Башкирия» я изготовила целый альтернативный гербарий».

Действительно, всё выглядело настолько натурально, что при виде чашек с малиной, смородиной и другими ягодами потекли слюнки. Невольно напрашивались сравнения с изделиями Фаберже…

Бойкая торговля шла и у прилавка сыроваров из Мелеуза. Несмотря на приличную цену, люди выстаивали очереди. В этом ИП изготавливают 23 сорта сыра. На вопрос: «В чём изюминка ваших рецептов?» последовал ответ: «Главный компонент – это любовь, которую мы закладываем в наше дело».

Среди торговых палаток выделялась точка главы крестьянского (фермерского) хозяйства Сергея Тимофеева. Креативный предприниматель в образе Бабы Яги зазывал потенциальных покупателей, не отказывая никому, кто желал запечатлеть себя рядом с ним.

А на сцене перед кинотеатром начинался спектакль Башкирского государственного театра кукол «Лесная ярмарка» по пьесе А.Рахмангуловой. Как пояснил нам администратор театра Рамис Сафаргалиев, коллектив давно работает не только с куклами «из-за ширмы» и марионетками, но и с ростовыми куклами.

Кукольников сменили артисты башкирского театра им. И.Юмагулова Стерлитамакского театрально-концертного объединения. Они приготовили маленьким зрителям «Сказку о купце и работнике его Балде» по мотивам произведения А.С.Пушкина. Как вы понимае-

те, на фестивале замена одного из главных героев с попа на купца была не случайной. Дети были в восторге от уроков, которые находчивый Балда преподнёс жадному купцу.

На смену профессиональным артистам пришли ребята из народного студенческого театра «Театр + ЭМ», которые подарили зрителям ещё одну сказку великого русского писателя «О царе Салтане».

Неподалёку от сцены можно было покрутить педали на тренажёрном велосипеде, совмещая приятное с полезным. «Крути педали, перерабатывай крышечки и заботься о природе!» – гласил лозунг. Велосипедист одновременно перемалывал пластиковые отходы, которые пойдут на изготовление различных вещей от брелков до тротуарной плитки.

За кинотеатром «Салават» работали различные выставки. Одна из них – буккросинг от библиотечной системы города. Любой желающий мог взять почитать одну из многочисленных книг, подаренных горожанами библиотекам. И оставить её у себя или, после прочтения, отнести в любую библиотеку.

В насыщенной программе фестиваля были ещё парад DJ от школы креативных индустрий, фестиваль уличного кино (внеконкурсный и конкурсный) и многое другое. Но самое яркое впечатление оставила, конечно, атмосфера праздника, которую не смогли испортить никакие капризы погоды. Ведь он полностью отвечал своему названию: «Фестиваль гостеприимства».



Фаяз ЮМАГУЗИН



