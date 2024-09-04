Ежегодный фестиваль башкирской и татарской песни «Беҙ бергǝ» («Мы вместе»), который традиционно проводится в парке им. Ю.Гагарина, совместно с центром аттракционов «Галактика» и НКО «Мир добрых дел», в этом году обрёл новый формат. Как рассказала нам главный редактор радио «Юлдаш» АО ТРК «Башкортостан» Миляуша Ягафарова, особенность нынешнего шестого фестиваля в том, что его цель − привлечь зрителей к сбору средств в фонд помощи специальной военной операции. Фестиваль проводится на средства гранта Главы РБ Радия Хабирова.

Как будто сама природа откликнулась на призыв организаторов. Стоял на редкость ясный день. «Этот фестиваль призван поддержать наших ребят, которые сейчас сражаются в зоне СВО», – подчеркнул, приветствуя зрителей, директор развлекательного комплекса «ООО «Галактика» Рафаэль Мифтахов.



Один из активных организаторов гуманитарных конвоев − Юрий Орда сказал:

− Буквально на прошлой неделе мы отвезли необходимые ребятам вещи, и от их лица передаю вам огромный привет. Могу вас заверить, что каждый их них чувствует нашу поддержку. Ваши пожертвования пойдут на покупку средств радиоэлектронной борьбы. Идёт война сложных технологий.

Рядом со сценой была развёрнута выставка нашего и трофейного обмундирования и несколько урн для пожертвований. Здесь можно было посмотреть на трофейные бронежилеты, каски и амуницию. Рядом − сухие пайки: наши и натовские…



Рука автоматически тянется к осколку от ракеты «Хаймарс». На вид – кусок алюминия, но очень тяжёлый. Рядом детвора фотографируется с «трубой» от использованного гранатомёта.

Мой собеседник демонстрирует следующий экспонат: приспособление для захвата подозрительных предметов, сброшенных дроном. Допустим, «лепестка» или любой другой мины, замаскированной в детскую игрушку. «Если раньше была нехватка дронов, теперь проблема с операторами, – поясняет Юрий. –

Для желающих организовано обучение управлению квадрокоптером».



«Кто-то скажет, что сейчас не время для подобных мероприятий, – отметил заведующий отделом культуры администрации города Зуфар Зиннатуллин. – А мы считаем, что наш народ и в радости, и в горести никогда не забывал о песне. Как поётся: «Кто сказал, что надо бросить песни на войне…». Так давайте же все вместе внесём свой вклад в нашу общую победу. И пусть песня нам в этом поможет. Пользуясь случаем, хотел бы выразить особую признательность Рафаэлю Камилевичу. Этот фестиваль – его детище. Он организатор и спонсор».

«С каждым годом фестиваль набирает популярность, – продолжает Миляуша Касимовна. – Он организован для жителей южных районов нашей республики. Ведь далеко не у всех есть возможность побывать на концертах звёзд башкирской эстрады в Уфе. Сюда съезжаются зрители из Салавата, Ишимбая, Кумертау, Фёдоровки и других районов».

У сцены негде было, как говорится, яблоку упасть. Некоторые пришли со своими складными стульчиками. И вот ведущие – популярное трио «Те трое» из радио «Юлдаш» −

приглашают на сцену первых звёзд.



Кстати, фестиваль «Беҙ бергǝ» − это ещё и возможность проявить себя местным эстрадным исполнителям. Вместе со звёздами в тот день выступали и наши певцы. Среди них −

Гульназ и Ильшат Мухамадиевы. Гульназ работает в Стерлитамакском районном доме культуры, а Ильшат специализируется на корпоративах и свадьбах в роли тамады. Для Ильшата Шарипова, в отличие от Мухамадиевых, которые в этом году участвовали впервые, это уже третий фестиваль. Одна из его песен, исполненных в тот вечер, была записана в новой аранжировке именно к фестивалю.



Кадрию Зубаирову тоже можно считать своей. Путь к эстрадному олимпу она начинала на студенческой сцене.

Про певца Яна Лиру шутят, что он «спит в шляпе». Действительно, этот его сценический образ остаётся неизменным уже много лет. Ведущие не преминули подшутить в его адрес: «Для выступления в Стерлитамаке он под заказ сшил себе новую шляпу».

Альфию Амирханову стерлитамакским зрителям представлять не надо. Выпускница Республиканского техникума культуры полна творческих планов. Но делиться секретами пока не спешит. Недавно сняла новый клип. Говорят, что дело идёт к званию заслуженной артистки. Пора, пора… Что ж, пожелаем ей новых творческих успехов. И, конечно же, всем участникам фестиваля, сотворившим для горожан праздник.



Фаяз ЮМАГУЗИН

Фото Анастасии Ададуровой.