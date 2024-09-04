ОРДЕН МУЖЕСТВА

Глава администрации города Р.Ф. Газизов начал оперативное совещание с вручения государственной награды нашему земляку.
За самоотверженность и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации орденом Мужества посмертно награждён Сабекия Давид Заурович. Орден передан матери героя Раушане Бейсеновне.
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