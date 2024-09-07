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Новости
7 Сентября 2024, 09:10

Героям спецоперации посвящается

В издательстве «Научно-методический центр «Педагогическая книга» (г.Уфа) вышел сборник публикаций «По zоvу Родины», посвящённый участникам специальной военной операции из г.Стерлитамака и Стерлитамакского района.

Автором проекта выступил заслуженный работник печати РБ, член Союза журналистов и Союза писателей РБ Фаяз Юмагузин, чьи материалы составили больше половины стостраничного сборника. Это его двадцатая книга. 

В сборник вошли публикации главного редактора газеты «Ашкадар» Рамиля Мансурова, написанные после командировки в зону боевых действий (перевод с башкирского

языка Фаяза Юмагузина), а также других журналистов: главного редактора газеты «Стерлитамакский рабочий» Алексея Матвеева, корреспондентов «СР» Екатерины Яковлевой,

Марины Вороновой и корреспондента газеты «Ашкадар» Эльдара Фаттахова.

Общим решением авторского коллектива часть тиража будет подарена участникам СВО – героям книги и их родственникам. Часть с гуманитарными конвоями планируется доставить на передовую. Оставшаяся часть тиража пойдёт в свободную продажу с условием, что все вырученные средства пойдут в фонд помощи СВО.

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