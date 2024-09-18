Мини-истории

ЧЕРНИЛА-ТО СВЕЖИЕ



Во время одного из путешествий Пётр Великий остановился в немецком городе Виттенберге. Русскому императору предложили посетить замок, где когда-то жил глава протестантизма Мартин Лютер. Пасторы показали ему чернильное пятно, объяснив, что оно появилось, когда Лютер запустил чернильницей в искушавшего его дьявола.

Пётр I усмехнулся, долго изучал пятно. Пасторы попросили его оставить памятную запись. Пётр I начертал: «Сие неправда. Чернила-то свежие».



ОТ ЧЕГО ЗАВИСЕЛА СВОБОДА СЛОВА



Засыпая, дочь Петра I императрица Елизавета Петровна любила слушать старух и торговок, которых для неё привозили с рыночных площадей. Они рассказывали ей о том, что видели и слышали в народе. Чтобы женщины не стеснялись говорить правду, Елизавета Петровна притворялась спящей. Это моментально поняли и рассказчицы, и придворные. Последние подкупали «корреспонденток», чтобы они в своих шушуканьях хвалили или ругали кого надобно.



КТО САМЫЙ ВЕЛИКИЙ?



Однажды канцлер Бестужев-Рюмин на аудиенции Елизаветы Петровны назвал себя великим канцлером.

– Запомни, – сурово заметила императрица, – в моей империи только и есть великого – я да мой племянник Пётр Фёдорович, да и то величие последнего не более чем призрак.



БЛЮДА И ТЕ УТАЩИЛИ!



Снисходительность Екатерины II была почти безгранична. Раз, гуляя по саду, она заметила, что лакеи несут из дворца на фарфоровых блюдах украденные персики, ананасы и виноград. Императрица сделала вид, что не заметила воришек, и вздохнула:

– Хоть бы блюда мне оставили.



МАМЕНЬКИН СЫНОК



Прогуливался однажды император Николай I по Невскому проспекту. Навстречу ему одетый не по форме студент: шинель нараспашку, фуражка набекрень. Государь остановил его и строго спросил:

– На кого ты похож?

– На маменьку, – нашёлся студент.



РОДНЯ



Николай I спрашивает кадета:

– Как твоя фамилия?

– Романов!

Царь усмехнулся:

– Ты что ли мне родственник?

– Так точно, ваше величество, вы – отец России, а я её сын.



БЕЗБИЛЕТНИК В КОРОНЕ



В 1840-х годах в Петербурге появились первые общественные дилижансы. Это стало значительным событием. Тем более, что они были быстры и дёшевы. Народ ликовал, и каждый старался надо не надо прокатиться на дилижансе.

Николай I пожелал лично убедиться в достоинствах нового транспорта. Во время прогулки остановил один из них. Влез, хотя было тесно, но место нашлось.

Государь доехал до Адмиралтейской площади и собрался выйти. Кондуктор его остановил:

– Позвольте, ваше величество, получить гривенник (пятак) за проезд!

Николай Павлович оказался в затруднительном положении. Он никогда не носил с собой денег. Дал честное слово.

На другой день камер-лакей принёс в контору дилижансов двугривенный (десять копеек) за проезд с приложением 25 рублей – на чай кондуктору.