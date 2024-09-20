Брат за брата

Он бывал там в спецкомандировках во время своей срочной службы. Позже в заново отстроенном городе формировалось подразделение специального назначения «Ахмат».

Пусть название и место дислокации не вводят читателя в заблуждение: на самом деле, формировалось оно из добровольцев самых разных российских регионов и самых разных национальностей. Несколько месяцев назад мы писали о том, как в этом подразделении воевал боец с позывным «Башкир».

…Борт приземлился в Ростове. «Уралы» отвезли их в Луганск. Здесь переночевали в бывшем общежитии. Впрочем, «общежитие», пожалуй, будет громко сказано. По сути – здание без окон и дверей. Утром выдали оружие, боекомплект, распределили. «Егор» попал в подразделение «Али». Название оно получило по позывному командира – боевого парня, 28-летнего чеченца. Шестнадцать раз контуженный, строгий, но справедливый, грамотный, толковый. Бойцы уважали его за то, что берёг бойцов, не лез на рожон, что за спинами подчинённых не прятался, ходил с ними на штурм вражеских позиций. Погиб во время очередного штурма.

14 марта они пересекли «ленточку». К тому времени мобилизованный родной брат «Егора» уже воевал под Сватово в штурмовом полку и уже получил своё первое ранение. К счастью, лёгкое. Мама была в шоке, когда узнала, что теперь и старший сын пошёл воевать. Понять материнское сердце можно. Сейчас шок прошёл, осталась материнская тревога за сыновей. А ещё, пожалуй, гордость за них – защитников Родины.

ФРОНТ ДВИЖЕТСЯ НА ЗАПАД

«Егор» попал в одну из самых горячих точек – посёлок городского типа Белогоровку, что в 18 километрах от Лисичанска (Луганская Народная Республика). На пути к Белогоровке − ещё более горячая точка – Мелгора. Эта высота целиком состоит из мела – промышленных отходов местного производства. Другое её название – «Телеком». Там, говорят, стояла вышка этой компании. За эту искусственную гору и развернулись самые ожесточённые бои.

Из интернета: «…Пейзажи у Лисичанска напоминают выжженную землю. Чернеющие окна многоэтажек, разрушенные здания. Большинство мостов и переправ в районе наступления российских сил разрушены отступавшими украинскими войсками… На обочинах - сгоревшая техника.

«Как пришли украинцы – выгоняли нас из домов. Оборудовали там свои позиции. Но потом – непонятно почему – они ушли. А на второй день пришли русские», – рассказала местная жительница Галина.

Фронт постепенно движется на запад, а значит, с каждым днём все меньше украинских снарядов и ракет будут долетать до мирных жителей. Командование ВСУ собрало здесь внушительный гарнизон, который пополнялся отступающими подразделениями. Но сдержать натиск группировки войск Центрального военного округа и народной милиции ЛНР противнику не удалось…».

«Особенность мелгоры в том, что мел поглощает осколки, – рассказывает «Егор». – Он как губка впитывает их. Из-за этого минимальный разлёт осколков. Отсюда – проблемы при штурме. По данным разведки, там было от двух до трёх тысяч «немцев» – так мы называем врага. Впрочем, были там и настоящие немцы – наёмники. И поляки тоже – как же без них, американцы... Наши штурмовали обычно тремя группами по десять человек.

Белогоровка раньше была нашей. Во время осеннего контрнаступления в 2022 году ВСУ снова её захватили. В этом году наши отбили, но сам посёлок сейчас как бы на нейтральной территории. От него практически ничего не осталось. Население его давно покинуло. Ни наши, ни противник в Белогоровку не заходят. Там нечего делать, среди груды обломков даже негде окопаться…

У нас был лихой командир роты с позывным «Карабах». Ходил с нами на штурм мелзавода. В тот день мы заняли позицию противника, троих взяли в плен. «Карабах» и двое бойцов, «Чёрный» и «Ворон», завели их в блиндаж на допрос. И тут к ним прилетела мина «стодвадцатка». Накрыло всех. ВСУшники прицельно ударили по своим пленным…».

И СЛУЧИЛОСЬ ЧУДО…

В канун Дня Победы, 8 мая 2023 года, наши тремя группами пошли на очередной штурм. Группа − это два отделения по пять человек. Первая группа зашла на «балкон» (так называется серпантин подъёма в гору). Враг действовал по отработанной схеме: запустил первую группу и отрезал от двух других групп огнём артиллерии. По второй группе работал пулемёт. По третьей группе била «собака» (автоматический гранатомёт), миномёты… Корректируя огонь, кружили вражеские «птички», с неба бойцов обливало дождём, а под ногами хлюпала грязь весенней распутицы.

Младший сержант «Егор» мысленно считал секунды между прилётами миномётов. После очередного взрыва скомандовал: «Встать! Вперёд!». И бойцы метнулись вперёд. «Егор» бежал и снова считал секунды: «Раз, два, три, четыре, пять…». И снова: «Ложись!». Только уткнулся головой в промозглую землю, как очередной взрыв мины. Снова команда: «Встать!»…

И так раз за разом.

Вдруг после очередного броска его накрыло миной. Будто кувалдой стукнули по плечу. Прошла секунда, другая… Очнулся уже на спине. Левая рука болталась плетью. Подбежали бойцы, торопливо начали снимать бронежилет. Вкололи промедол, поддерживали как могли: «Всё нормально, не переживай!». О том, что от плеча оторвало кусок мяса, да так, что вовсю сверкает кость – промолчали.

Потом были скитания по восьми госпиталям. Наконец, в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н.Бурденко в Москве ему сделали уникальную операцию: срезали со спины кусок мышцы, фрагменты сосудов и пересадили на руку. Операция длилась одиннадцать часов.

И случилось чудо. Чародеям в белых халатах удалось спасти руку бойца… Она действует почти как прежде. Даже врачи удивляются. Но говорят, что полный курс реабилитации займёт год-полтора. Однако боец не унывает.

«Только дураки не боятся смерти, – признался «Егор». – Страх – это нормальное чувство, присущее каждому. Главное – суметь его преодолеть. Зато когда возвращается в Лисичанск после штурма и видим бабушек, дедушек, детишек, которые смотрят на тебя с надеждой, душа наполняется чувством гордости. То и дело слышится: «Сынки! Защитите нас!». Они знают нас всех в лицо, а многих поимённо. Тогда и приходит понимание того, что не зря ты здесь находишься.

Фото предоставлено самим героем публикации.

Радий Хабиров:



«Поддержка СВО имеет первоочередное значение»

Глава региона обсудил с командирами наших подразделений меры поддержки со стороны Башкортостана. Об этом Радий Хабиров сообщил в социальных сетях.



– Конечно, все наши подразделения – и добровольцы, и контрактники, и мобилизованные – нуждаются в помощи Башкортостана. Всё это время я слышу от командиров и наших парней только слова благодарности – каждому жителю Башкортостана, каждой организации, каждому муниципалитету. Потому что для нашей республики поддержка специальной военной операции имеет первоочередное значение. Это на самом деле так. Сегодня с командирами наших подразделений удалось обсудить меры поддержки со стороны Башкортостана, особенно в части защиты ребят от БПЛА наших врагов. Договорились усилить системы радиоэлектронной борьбы. Важно также и то, что в Республике Башкортостан начали производить очень нужные для наших парней беспилотные летательные аппараты. Две первые крупные партии поступили в наши войска. Они уже показали на поле боя свою высокую эффективность, – написал Радий Хабиров.

Напомним, что помощь для передовой и госпиталей принимается по адресам:

ул. Шаймуратова, 4 (ВПО «Отечество») в рабочие дни с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов; ул. Комсомольская, 5 (остановка транспорта «Колхозный рынок»), третий этаж. В ТРК «Аструм» вас ждут ежедневно с 10 до 21 часа. Уточнить детали можно по номеру телефона 8 (917) 360-32-45. Также можно позвонить координатору Данису

Гатаулину (8 (917) 456-15-30).

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам:

8 (917) 462-89-17;

8 (3473) 20-61-51 – военный комиссариат г.Стерлитамака и Стерлитамакского района

(ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).