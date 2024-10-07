В Башкирии примут все меры безопасности в дни международного спортивного форума

При этом важно обеспечить повышение внимание к безопасности мероприятия, отметил руководитель республики.

Правоохранительные органы напоминают, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма (УК РФ ст. 207) предусмотрены штрафы от 200 тысяч рублей и лишение свободы до 10 лет. Полиция легко вычислит телефонных «шутников».

Кроме того, недопустимо несанкционированное использование беспилотных воздушных судов, квадрокоптеров и других дронов.

В дни проведения форума будут вводиться ограничения, в том числе дорожного движения, на ряде городских улиц. Подробнее об этом городские власти сообщат позже.

XII Международный форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Уфе с 17 по 19 октября. Основными площадками станут Дворец борьбы, «Уфа-Арена», Центр фехтования, комплекс сооружений для гребного слалома, спортивный комплекс «Динамо», проезжая часть проспекта Октября.

Источник: ИА "Башинформ"