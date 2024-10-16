О ПОДДЕРЖКЕ УЧАСТНИКОВ СВО И ИХ СЕМЕЙ



Особое внимание уделяется социальной защите участников СВО и их семей. В республике действует 43 меры их поддержки, которые можно разделить на две большие группы. Во-первых, это касается самих военнослужащих: предоставление льгот по уплате транспортного налога; компенсации расходов на покупку газового оборудования; льготы по оплате ЖКУ и капитального ремонта; льготное посещение культурных и развлекательных мероприятий; бесплатная парковка для транспорта; бесплатная юридическая помощь; остановка обязательств по полученным ранее субсидиям и грантам из региональных бюджетов на время участия в спецоперации; квоты для приёма в вузы.



Для семей участников спецоперации, в том числе в случае их гибели, предусмотрены: сохранения статуса многодетной семьи и их права на социальную поддержку, в том числе на бесплатное предоставление земельного участка в случае смерти ребёнка – участника СВО; бесплатное социальное обслуживание нуждающихся супругов и родителей участника СВО; бесплатное оказание психологической помощи членам семьи участников СВО, в т. ч. в случае их гибели; предоставление льготного горячего питания детям участников СВО – учащимся 5-11 классов; освобождение от платы за детский сад для детей участников СВО, в том числе в случае их гибели; первоочередное зачисление таких детей в группы продлёнки и круглосуточного пребывания в детских садах, а также освобождение от платы за продлёнку в 1-6 классах; квота для детей участников СВО на бюджетное обучение в вузах.



Одна из самых востребованных региональных мер поддержки – психологическая помощь и юридические консультации.