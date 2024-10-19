Наша цель – быть сплочёнными!

В Стерлитамаке впервые прошёл пленум региональной Башкортостанской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов.

Активисты ветеранского движения со всей республики обсудили опыт взаимодействия Стерлитамакской городской организации ветеранов с администрацией городского округа, её структурными подразделениями и общественными организациями. Шла речь о подготовке к 80-летию Великой Победы и социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, участников специальной военной операции и их семей.



Приветствовал собравшихся исполняющий обязанности главы администрации ГО город Стерлитамак Эмиль Шаймарданов, рассказавший о планах и помощи участникам специальной военной операции, их семьям. В своём докладе председатель Стерлитамакской городской организации ветеранов Талгат Габитов в начале коснулся истории ветеранского движения. В Стерлитамаке осталось всего восемь участников Великой Отечественной, 290 тружеников тыла, – доложил Талгат Абдулганеевич. – В городской организации ветеранов работают 89 членов совета, 15 − бюро и 9 − президиума, 10 комиссий, которые ведут патриотическую работу, по защите прав и интересов ветеранов.



− Подготовка к достойной встрече 80-летия Победы в Великой Отечественной войне над фашистской Германией – это слаженная плановая работа коллективов всех форм собственности и всех ветеранских организаций, – сказал Т.А.Габитов. – Администрация города оказывает всевозможную помощь нашей ветеранской организации. В Стерлитамаке созданы мемориальный комплекс «Парк Победы», сквер имени маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова с аллеей Героев Советского Союза (установлен и бюст легендарного Даяна Баяновича Мурзина – личного врага Гитлера), «Стена памяти», памятники труженикам тыла и предприятиям, работавшим в годы войны, памятники детям войны и десантникам.

В городе есть четыре кладбища, где захоронены участники Великой Отечественной; все могилы ухожены и регулярно посещаются руководством города, ветеранами, волонтёрами. Под девизом достойной встречи 80-летия Великой Победы в городе ведётся большая работа по благоустройству. Многое делается для ветеранов войны и тружеников тыла.



В историко-краеведческом музее города есть много экспонатов, посвящённых Великой Отечественной войне. Специальные экспозиции созданы в каждом музее предприятий и учебных заведений. Все экскурсии сегодня посвящаются 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Хорошую поддержку находим у редакторов газет «Стерлитамакский рабочий» и «Ашкадар».



В городе действует поисковый отряд «Чёрный генерал», названный в честь Даяна Баяновича Мурзина. Руководит им Артур Резяпов, ранее входивший в поисковую группу «Обелиск». По программе подготовки к достойной встрече Победы в Великой Отечественной в троллейбусном управлении оформляются машины с информацией о почётных гражданах города, тружениках тыла и детях войны.



Мы все стараемся всемерно помогать участникам специальной военной операции; доставлено 18 гуманитарных конвоев, в формировании которых участвуют жители города, общественные организации, предприниматели, предприятия. Большую работу при сборе всего необходимого для передовой ведёт Стерлитамакское отделение Российского союза ветеранов Афганистана (руководитель Сергей Балмасов), Союз участников вооружённого конфликта в Чеченской Республике «Набат» (Ильдус Маняпов). Очень большую пользу оказывает и деятельность «серебряных» волонтёров, которыми руководит Данис Гатаулин – с февраля 2022 года изготовлено и отправлено на передовую 36606 квадратных метров маскировочных сетей (а также тёплые вещи, медицинские препараты, радиостанции, продукты питания).



Вот в таком формате, при полной поддержке администрации городского округа, предприятий города, в тесном контакте с другими ветеранскими организациями (к примеру, с ветеранской организацией Стерлитамакского района), мы и работаем.



На пленуме выступили депутат Совета городского округа, участник СВО (полк «Башкортостан») Рамиль Фасыков; председатель ветеранской организации АО «Башкирская содовая компания» Николай Мотовилов; руководитель Центра помощи участникам СВО Евгения Долгих; начальник отдела по молодёжной политике администрации ГО город Стерлитамак Альбина Бикметова; помощник военного комиссара Республики Башкортостан по работе с ветеранами Рим Мусин; первый заместитель председателя комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов, депутат Государственного Собрания − Курултая РБ Шамиль Тимербулатов; начальник отдела по патриотической работе филиала фонда «Защитники Отечества» по Республике Башкортостан Равиль Гизатуллин; председатель совета ветеранов Стерлитамакского района Владимир Зазулин. Прошла торжественная церемония награждения наиболее отличившихся активистов ветеранского движения. Вёл пленарное заседание и выступил с содокладом председатель региональной Башкортостанской ветеранской организации Валерий Шарипов.



В адрес пленума поступило приветственное письмо от председателя Всероссийской организации ветеранов В.А.Епифанова, выразившего уверенность, что решения пленума послужат хорошим стимулом для дальнейшей плодотворной деятельности республиканской организации ветеранов, Стерлитамакской городской организации и всех местных первичек.

Пленум принял соответствующее постановление и утвердил обширный план мероприятий.



Олег ПЕРШИН