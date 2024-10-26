Письма-треугольники ушли на фронт

В школе № 34 прошёл необычный классный час. Каждый второклассник, занимающийся у педагога начальных классов Гульназ Рафиковой, написал письмо воину – участнику специальной военной операции. Письма без конвертов были свёрнуты в треугольники подобно тем, что были в ходу в годы Великой Отечественной войны.



А когда они были написаны, к малышам в класс пришли гости: участник СВО, боец с позывным «Фаза», находившийся в отпуске, и подполковник морской авиации С.Н.Наумов. Они рассказали ребятам о своей службе, профессии – Родину защищать. Дети слушали их затаив дыхание. А потом вручили бойцу письма, чтобы он передал их своим фронтовым товарищам.