В память о сыне

Дмитрий Юрьевич Загребин – герой специальной военной операции, награждён двумя орденами Мужества, медалями «За отвагу», «За спасение погибавших», «За отличие», «За укрепление боевого содружества», «Участник военной операции в Сирии», «Участник учений «Восток – 2018», «Патриот России», орденом генерала Шаймуратова (посмертно). Его имя носит профильный пограничный класс школы № 4 нашего города, ученики которого плетут маскировочные сети вместе с волонтёрами в ТЦ «Аструм». В его честь проводится открытое первенство города по дзюдо.



Память о герое живёт и откликается в сердцах его родных, сослуживцев, горожан, продолжающих вкладывать огромные усилия для достижения нашей общей Победы.

Мама Дмитрия Юрьевича Ирина Владимировна – волонтёр первого женского отряда, помогающего бойцам СВО в госпиталях. Недавно она вернулась из двухнедельной поездки в Луганск.

Как вы попали в отряд?

– Я узнала о нём от руководителя Комитета семей воинов Отечества города Стерлитамака Янины Волочаевой, и незамедлительно решила вступить. В состав нашей группы вошли семь женщин со всей Башкирии (из Уфы, Кигинского, Бишбулякского, Кармаскалинского районов).

– Какие были условия?

– Поездку и проживание нам оплатило правительство республики. Мы жили все вместе в одной съёмной квартире, но тесно нам не было – кто-то всегда был на сменах. Никакого графика, у нас, конечно же, не было. Выходили, когда понадобимся, при этом строго соблюдали комендантский час. Работали и днём, и ночью, и сутками дежурили. Всё зависело

от того, сколько привезут раненых.

– В чём заключалась ваша помощь?

– Двое из нас работали в травматологическом отделении – готовили пациентов к эвакуации, делали перевязки, ассистировали медсёстрам, помогали бойцам справляться с бытовыми трудностями, мыли их, переодевали. Ребята были очень добры к нам и благодарны.

Когда они только прибывают, им очень тяжело. Получив своевременную медицинскую помощь, они адаптируются. Потом пообщаешься с ними, угостишь чем-нибудь вкусным –

они тут же становятся радостными. Очень нравится им наш мёд, а один боец просто влюбился в пряники, которые печёт наша волонтёр из «Аструма». Бодрости духа они не теряют, сохраняют мужество, но им очень не хватает домашнего уюта. Они очень удивились, когда спустя две недели мы сообщили, что нам нужно возвращаться домой.

– Как вас встретили работники госпиталя?

– Несмотря на большую усталость – это очень сильные и жизнерадостные люди. Находясь в Луганске, мы спросили у медиков, что им действительно нужно. Оказалось, в нашем травматологическом отделении больше всего не хватает нижнего белья. Многим трудно передвигаться, у некоторых установлен аппарат Илизарова. Большое спасибо волонтёрам из «Аструма». Как только об этом узнали наши девочки, они тут же собрали большой груз, который уже через три дня прибыл в госпиталь. Обязательно поблагодарю их лично.

– Планируете ещё поехать в Луганск?

– Мы обязательно вернёмся тем же составом. За это время мы очень сблизились, сейчас продолжаем общаться, делиться новостями, обсуждаем нашу поездку.

Я хожу в ТЦ «Аструм» плести маскировочные сети и шить бельё, а также бесплатно провожу логопедические занятия с детьми, чьи отцы сейчас находятся на СВО. Всё это я делаю в память о моём сыне.

Отряд был создан по инициативе Главы Башкирии Радия Хабирова.

«Ко мне обращаются женщины. Например, в госпиталь привозят парня. Одежда – в крови, грязи. Это не медицинская работа, а уход – очень нужная работа. Врачи там не справляются. И с просьбой отправить их туда обращается очень большое количество женщин, и родственники просят. Им сейчас тяжело сидеть дома. Надо собрать их в отряд, выйти на главное медуправление Мин­обороны, правительство ЛНР. Все расходы по отправке берём на себя. Это правильное дело», – заявил руководитель региона.

Второй женский волонтёрский отряд отправится в зону СВО уже на следующей неделе.

Радий Хабиров поручил правительству проработать вопрос с транспортом, чтобы участниц с комфортом доставили туда и обратно. Накануне глава республики встретился с первой группой волонтёров, поблагодарив за самоотверженный труд.

Напомним, что помощь для передовой и госпиталей принимается по адресам: ул.Шаймуратова, 4 (ВПО «Отечество») в рабочие дни с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов; ул.Комсомольская, 5 (остановка транспорта «Колхозный рынок»), третий этаж. В ТРК «Аструм» вас ждут ежедневно с 10 до 21 часа. Уточнить детали можно по номеру телефона +7 (917) 360-32-45. Также можно позвонить координатору Данису Гатаулину (+7 (917) 456-15-30).

Константин ЕРМОЛИН