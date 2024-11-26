Женщина -боец СВО из Стерлитамака с позывным "Янтарь" рассказала о своей службе

«Янтарь» несёт службу в составе танкового батальона имени Сергея Зорина полка «Башкортостан». В качестве санинструктора женщина спасла не одну жизнь.

Сейчас следит за тем, чтобы каждый доброволец смог получить все положенные льготы и выплаты и побывать в краткосрочном отпуске. На СВО "Янтарь" оказалась после гибели родного брата. А в зоне СВО обрела боевых братьев.

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (917) 462-89-17; 8 (3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).