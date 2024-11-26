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26 Ноября 2024, 07:22

Женщина-боец СВО из Стерлитамака с позывным "Янтарь" рассказала о своей службе

Интервью у жительницы Стерлитамака, участвующей в СВО, взял журналист телеканала БСТ. 

Женщина -боец СВО из Стерлитамака с позывным "Янтарь" рассказала о своей службеЖенщина -боец СВО из Стерлитамака с позывным "Янтарь" рассказала о своей службе
Женщина -боец СВО из Стерлитамака с позывным "Янтарь" рассказала о своей службе

«Янтарь» несёт службу в составе танкового батальона имени Сергея Зорина полка «Башкортостан». В качестве санинструктора женщина спасла не одну жизнь.

Сейчас следит за тем, чтобы каждый доброволец смог получить все положенные льготы и выплаты и побывать в краткосрочном отпуске. На СВО "Янтарь" оказалась после гибели родного брата. А в зоне СВО обрела боевых братьев. 

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (917) 462-89-17; 8 (3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Источник: телеканал БСТ.

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