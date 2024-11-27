Стерлитамакский боксёр стал лучшим в республике

Арсений Старцев из Стерлитамака в весовой категории 75 кг стал победителем соревнований.

За медали боролись более 165 юношей из 25 городов и районов Башкирии. Арсений занимается в ДЮСШ №2. Тренер - Олег Евгеньевич Уткин.

По информации ДЮСШ № 2.