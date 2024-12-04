«Гордимся нашими защитниками»

Их мужья сейчас находятся в зоне специальной военной операции, а дети учатся в школе № 29. Им дороги внимание и поддержка не только со стороны друзей и близких, городских и общественных организаций, но и школы, куда каждый день приходят любимые дочки и сыночки. Жён участников СВО, их сестёр и мам. Их пригласили в школу для участия в мастер-классе и на праздничный концерт.



У входа в здание невольно останавливаешься у мемориальной доски выпускнику Андрею Япрынцеву, погибшему при выполнении боевых задач. Его мама и сестра тоже пришли, чтобы пообщаться с жёнами воинов и морально поддержать их.

Организовала встречу советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями Наталья Геннадьевна Гордеева. Поприветствовав гостей, она пригласила их на мастер-класс по арт-терапии. Женщинам, чьи близкие сегодня на фронте, творчество помогает справляться с тревогой и получать положительные эмоции. Наталья Геннадьевна предложила нанести акриловыми красками на футболки и женские сумки различные логотипы при помощи трафаретов. Все участницы старательно выводили кисточками буквы и символы, применяя свои навыки и фантазию. У Регины, жены участника спецоперации, на футболке не просто буква Z – она тщательно смешивала краски, чтобы получались красивые переходы от одного оттенка к другому. Она ждёт в отпуск супруга: на днях он должен быть дома.



К сожалению, не у каждой женщины сейчас такие приятные, хотя и немного тревожные ожидания. У одной из них муж погиб почти год назад во время штурма; другая с трудом сдерживает эмоции, рассказывая, что уже несколько месяцев нет связи с супругом. Слова поддержки, пожелания верить и ждать, не опускать руки высказали все участницы. Наталья Япрынцева, сестра погибшего выпускника школы, призвала всех не просто ждать, а работать, вносить свой вклад в общее дело. Можно вместе с волонтёрами плести маскировочные сети для защиты наших воинов, делать окопные свечи, вязать носки и шить одежду, участвовать в сборе гуманитарных грузов, готовить с детьми письма и пусть небольшие подарки к Новому году. Наталья рассказала о своём брате Андрее, который ушёл добровольцем в начале СВО в составе полка имени Шаймуратова.



– Я старше брата на десять лет, поэтому участвовала в его воспитании, ходила на родительские собрания, когда мама болела. Как и многие мальчишки, он иногда допускал шалости, правда, никогда не переходил границы дозволенного. Вспоминаю его со светлым чувством и думаю, что если бы не было таких отчаянных непосед, то кто бы тогда совершал настоящие мужские поступки, подвиги, на которые идут наши ребята в зоне боевых действий. Им помогают смекалка, фантазия, умение сделать из того, что есть под рукой, что-то нужное и полезное. Мы гордимся нашими воинами, которые сами, по велению сердца, пошли добровольцами защищать нас и наших детей.

Наш дедушка воевал в Великой Оте­чественной войне, дошёл до Берлина. Он был танкистом. Он вместе с бабушкой воспитал восьмерых детей, которые стали достойными людьми. Для нас он был и остаётся примером мужества и героизма. И Андрей по примеру деда пошёл на защиту нашей страны.



О том, как школа помогает фронту, рассказала Наталья Геннадьевна:

– Наши ребята тоже присоединились к полезным делам, во время школьных каникул они ходили плести маскировочные сети. Сейчас ученики и педагоги собирают новогодние подарки бойцам, делают открытки и пишут письма.

Футболки и сумки-шоперы в руках участниц мастер-класса постепенно превратились в вещи с авторским дизайном и стали подарками для их создателей вместе с пряниками-поздравлениями ко Дню матери. Наталья Япрынцева подарила всем собственное изделие – символическую «веточку добра», которая должна принести удачу и семейное благополучие.

В завершение супруги бойцов, вынужденно ставшие главами семей, побывали на праздничном концерте, подготовленном учениками школы. В нарядном актовом зале всех мам тепло и душевно поздравил директор Дмитрий Сергеевич Богатырёв, пожелал им здоровья, счастья, а детям – быть их радостью и гордостью. Каждый концертный номер, замечательно исполненный юными артистами, вызывал искренние эмоции мам и бурные аплодисменты.

ФОТО из архива школы № 29.