Спортсмены Стерлитамака стали призёрами республиканского фестиваля

Участники соревновались в нескольких видах спорта: прыжок в длину с места, бросок мяча в баскетбольную корзину, поднимание туловища из положения лежа на спине (женщины), подтягивание на высокой перекладине (мужчины), дартс, челночный бег и комбинированная эстафета.



Мужская и женская сборная Стерлитамака в общекомандном зачете среди команд городских округов стали бронзовыми призёрами фестиваля, уступив в упорной борьбе командам из Уфы и Нефтекамска.



По информации комитета по физической культуре и спорту.