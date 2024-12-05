Дворец борьбы в Уфе соберет спортсменов по корэш со всей страны

В турнире примут участие 250 спортсменов в различных весовых категориях. Причем более половины из них — из Башкирии, сообщает газета «Республика Башкортостан».

— Турнир по корэш собирает сильнейших борцов со всей России, представляющих различные регионы и спортивные школы.

Значительную часть участников составят борцы из Республики Башкортостан — более 130 спортсменов. Это свидетельствует о высокой популярности и развитии корэша в нашем регионе, а также о важном вкладе Башкортостана в сохранение и популяризацию этого национального вида спорта, — отметил и.о. министра спорта РБ Руслан Хабибов.

Организуют турнир министерство спорта РБ, спортивная федерация корэш и борьбы на поясах РБ и Федерация корэш России.