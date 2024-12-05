Спектакль в фонд СВО

Данное мероприятие состоялось в деревне Таваканово Кугарчинского района и было организовано совместно с Тавакановским сҽльским многофункциональным клубом. Музыкальный спектакль Баязита Бикбая «Ҡоҙаса» (Кодаса) в постановке режиссёра, народного артиста РБ Азата Зиганшина, шуточные сцены, башкирские песни и танцы создали в зале теплую и дружескую атмосферу. Полный зал зрителей в этот день доказал, что каждый готов внести свой вклад в помощь бойцам СВО.

По окончании мероприятия артисты театра совместно с активистами д. Таваканово приняли участие в процессе плетения маскировочных сетей. Глава сельского поселения Тляумбетовский сельсовет Муниципального района Кугарчинский район Булат Каразбаев вручил коллективу театра благодарственное письмо.

«Благодарим каждого, принявшего участие в акции, а также директора Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения, уроженца с. Таваканово Хариса Абдрахимова, выступившего инициатором показа спектакля», – говорится в нём.

По информации СГТКО.

Фото Тимура Усманова.