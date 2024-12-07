О развитии Стерлитамака и поддержке СВО

Э.В.Шаймарданов встретился с ветеранским активом города.



Такие мероприятия давно стали ежегодными, традиционными, но на этой, можно сказать, произошло знакомство самой, пожалуй, активной части городского сообщества с новым, только начинающим работу руководителем второго по величине и значению города Башкортостана.



Собравшиеся посмотрели видеофильм о родном Стерлитамаке. Затем Эмиль Владиславович вкратце познакомил нас со своей трудовой биографией, рассказал об экономическом развитии города, текущей ситуации и планах.



Разговор, в первую очередь, пошёл о том, что делается в Стерлитамаке для поддержки специальной военной операции и её участников. В частности, глава администрации рассказал о личной поездке в зону СВО с грузом гуманитарной помощи.



Затем речь пошла о развитии территорий города и строительстве жилья, инфраструктуры, дорог; начавшемся возведении Бельского моста, школы и детских садов, физкультурно-оздоровительного комплекса «Алга»; капитальном ремонте многоквартирных домов, школ, реконструкции парка имени Кирова, дальнейшем благоустройстве города; работах по программе «Башкирские дворики». Конечно, обсудили подготовку к празднованию 80-летия Великой Победы.



Глава администрации, руководители служб ответили на многочисленные вопросы ветеранов, касающиеся улучшения медицинского обслуживания, транспортного обеспечения, благоустройства внутриквартальных территорий и дорог. Прозвучало много деловых предложений, которые, как было обещано, будут рассмотрены и, по возможности, выполнены. Вполне резонно было отмечено, что решение о наиболее затратных работах следует отложить до успешного завершения специальной военной операции.



Олег ПЕРШИН