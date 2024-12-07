+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Новости
7 Декабря 2024, 07:53

О развитии Стерлитамака и поддержке СВО

Шла речь на встрече главы администрации с ветеранами.

Э.В.Шаймарданов встретился с ветеранским активом города.


Такие мероприятия давно стали ежегодными, традиционными, но на этой, можно сказать, произошло знакомство самой, пожалуй, активной части городского сообщества с новым, только начинающим работу руководителем второго по величине и значению города Башкортостана.


Собравшиеся посмотрели видеофильм о родном Стерлитамаке. Затем Эмиль Владиславович вкратце познакомил нас со своей трудовой биографией, рассказал об экономическом развитии города, текущей ситуации и планах. 


Разговор, в первую очередь, пошёл о том, что делается в Стерлитамаке для поддержки специальной военной операции и её участников. В частности, глава администрации рассказал о личной поездке в зону СВО с грузом гуманитарной помощи.


Затем речь пошла о развитии территорий города и строительстве жилья, инфраструктуры, дорог; начавшемся возведении Бельского моста, школы и детских садов, физкультурно-оздоровительного комплекса «Алга»; капитальном ремонте многоквартирных домов, школ, реконструкции парка имени Кирова, дальнейшем благоустройстве города; работах по программе «Башкирские дворики». Конечно, обсудили подготовку к празднованию 80-летия Великой Победы.


Глава администрации, руководители служб ответили на многочисленные вопросы ветеранов, касающиеся улучшения медицинского обслуживания, транспортного обеспечения, благоустройства внутриквартальных территорий и  дорог. Прозвучало много деловых предложений, которые, как было обещано, будут рассмотрены и, по возможности, выполнены. Вполне резонно было отмечено, что решение о наиболее затратных работах следует отложить до успешного завершения специальной военной операции.


Олег ПЕРШИН

Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
29 Августа , 06:24
В Стерлитамаке выпустили одежду с символикой города
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru