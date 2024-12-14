+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Новости
14 Декабря 2024, 06:30

«Вся жизнь как на ладони»

Так назвал свой творческий вечер, прошедший в городской картинной галерее, стерлитамакский поэт Владимир Битунов, произведения которого публикуются в «Литературной странице» газеты «Стерлитамакский рабочий».

«Вся жизнь как на ладони»«Вся жизнь как на ладони»
«Вся жизнь как на ладони»

Так назвал свой творческий вечер, прошедший в городской картинной галерее, стерлитамакский поэт Владимир Битунов, произведения которого публикуются в «Литературной странице» газеты «Стерлитамакский рабочий».


Водитель, автомеханик, человек рабочий, Владимир Битунов много лет пишет стихи. У него немало почитателей, друзей, единомышленников, которые вместе с родными и близкими поэта пришли послушать его стихотворения.


Стихи о детстве, родине, природе, любви, вере, патриотизме прозвучали в исполнении самого автора, его дочери, внуков, коллег по работе, друзей. Некоторые стихотворения стали песнями, также прозвучавшими в этот замечательный вечер, наполненный атмосферой искренности, творчества, вдохновения.


Подробности - в одном из ближайших номеров нашей газеты.

Фото Тамары Андреевой

«Вся жизнь как на ладони»
«Вся жизнь как на ладони»
«Вся жизнь как на ладони»
«Вся жизнь как на ладони»
«Вся жизнь как на ладони»
«Вся жизнь как на ладони»
«Вся жизнь как на ладони»
«Вся жизнь как на ладони»
«Вся жизнь как на ладони»
«Вся жизнь как на ладони»
«Вся жизнь как на ладони»
«Вся жизнь как на ладони»
«Вся жизнь как на ладони»
«Вся жизнь как на ладони»
«Вся жизнь как на ладони»
Автор:Марина Воронова
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
29 Августа , 06:24
В Стерлитамаке выпустили одежду с символикой города
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru