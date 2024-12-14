«Вся жизнь как на ладони»

Так назвал свой творческий вечер, прошедший в городской картинной галерее, стерлитамакский поэт Владимир Битунов, произведения которого публикуются в «Литературной странице» газеты «Стерлитамакский рабочий».



Водитель, автомеханик, человек рабочий, Владимир Битунов много лет пишет стихи. У него немало почитателей, друзей, единомышленников, которые вместе с родными и близкими поэта пришли послушать его стихотворения.



Стихи о детстве, родине, природе, любви, вере, патриотизме прозвучали в исполнении самого автора, его дочери, внуков, коллег по работе, друзей. Некоторые стихотворения стали песнями, также прозвучавшими в этот замечательный вечер, наполненный атмосферой искренности, творчества, вдохновения.



Подробности - в одном из ближайших номеров нашей газеты.



Фото Тамары Андреевой