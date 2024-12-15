Спортивный праздник для детей участников спецоперации

В морозное воскресное утро в спортивном зале комплекса «Содовик» было по-настоящему тепло от радостных детских улыбок, хорошего настроения, весёлой музыки. Для мальчиков и девочек, чьи отцы сегодня на передовой, отдел по молодёжной политике администрации города, депутаты Совета ГО, комитет по физической культуре и спорту и комитет семей воинов Отечества подготовили спортивный праздник.

После торжественной части для ребят прошла весёлая и энергичная танцевальная разминка. Программу продолжила эстафета, где юные спортсмены показали свою скорость и ловкость. Далее участники соревнований распределились для прохождения таких испытаний, как метание мячика, прыжки в длину с места, отжимание от пола, подъёме туловища из положения лёжа на спине, а также проверили свою гибкость, кидали теннисные мячики в подвешенные к стойке ведёрки и играли в настольный теннис.

Сюрпризом для детей стал мастер-класс по изготовлению сладких букетиков из маршмеллоу и украшению выпечки.

Завершился праздник награждением победителей и участников призами и почётными грамотами и общим фото вместе с теми, кто его подготовил.

Фото Анастасии Ададуровой