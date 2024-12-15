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15 Декабря 2024, 10:42

Спортивный праздник для детей участников спецоперации

Сегодня в спорткомплексе «Содовик» прошла спартакиада для детей участников СВО.

Спортивный праздник для детей участников спецоперацииСпортивный праздник для детей участников спецоперации
Спортивный праздник для детей участников спецоперации

В морозное воскресное утро в спортивном зале комплекса «Содовик» было по-настоящему тепло от радостных детских улыбок, хорошего настроения, весёлой музыки. Для мальчиков и девочек, чьи отцы сегодня на передовой, отдел по молодёжной политике администрации города, депутаты Совета ГО, комитет по физической культуре и спорту и комитет семей воинов Отечества подготовили спортивный праздник.

После торжественной части для ребят прошла весёлая и энергичная танцевальная разминка. Программу продолжила эстафета, где юные спортсмены показали свою скорость и ловкость. Далее участники соревнований распределились для прохождения таких испытаний, как метание мячика, прыжки в длину с места, отжимание от пола, подъёме туловища из положения лёжа на спине, а также проверили свою гибкость, кидали теннисные мячики в подвешенные к стойке ведёрки и играли в настольный теннис.

Сюрпризом для детей стал мастер-класс по изготовлению сладких букетиков из маршмеллоу и украшению выпечки.

Завершился праздник награждением победителей и участников призами и почётными грамотами и общим фото вместе с теми, кто его подготовил.

Фото Анастасии Ададуровой

Спортивный праздник для детей участников спецоперации
Спортивный праздник для детей участников спецоперации
Спортивный праздник для детей участников спецоперации
Спортивный праздник для детей участников спецоперации
Спортивный праздник для детей участников спецоперации
Спортивный праздник для детей участников спецоперации
Спортивный праздник для детей участников спецоперации
Спортивный праздник для детей участников спецоперации
Спортивный праздник для детей участников спецоперации
Спортивный праздник для детей участников спецоперации
Спортивный праздник для детей участников спецоперации
Спортивный праздник для детей участников спецоперации
Спортивный праздник для детей участников спецоперации
Спортивный праздник для детей участников спецоперации
Спортивный праздник для детей участников спецоперации
Спортивный праздник для детей участников спецоперации
Спортивный праздник для детей участников спецоперации
Спортивный праздник для детей участников спецоперации
Спортивный праздник для детей участников спецоперации
Спортивный праздник для детей участников спецоперации
Спортивный праздник для детей участников спецоперации
Спортивный праздник для детей участников спецоперации
Спортивный праздник для детей участников спецоперации
Спортивный праздник для детей участников спецоперации
Спортивный праздник для детей участников спецоперации
Спортивный праздник для детей участников спецоперации
Спортивный праздник для детей участников спецоперации
Спортивный праздник для детей участников спецоперации
Спортивный праздник для детей участников спецоперации
Спортивный праздник для детей участников спецоперации
Спортивный праздник для детей участников спецоперации
Спортивный праздник для детей участников спецоперации
Спортивный праздник для детей участников спецоперации
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