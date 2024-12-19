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19 Декабря 2024, 09:41

В Стерлитамаке состоялся показ фильма "Мамино письмо"

17 декабря в Стерлитамакском Киноцентре «Кинопорт» ТРЦ «Фабри» в рамках проекта Просветительские встречи для молодежи «Православный маяк» при поддержке грантового конкурса «Православная инициатива – 2024» прошла встреча с молодежью, студентами колледжей города, психологами, преподавателями на тему защиты жизни детей до рождения.

В Стерлитамаке состоялся показ фильма "Мамино письмо"В Стерлитамаке состоялся показ фильма "Мамино письмо"
В Стерлитамаке состоялся показ фильма "Мамино письмо"

Был показан художественно-документальный фильм «Мамино письмо», который снят телеканалом «Спас», и рекомендуют его как фильм, меняющий не только взгляды, но и судьбы во внезапно возникших ситуациях. В основе картины история о семье, где мать и дочь оказываются в схожей ситуации перед выбором: рождения ребенка либо прерыванием зародившейся жизни.
Открыла встречу представитель «Союза православных женщин» в Башкирии Александрова Людмила, много лет работающая с женщинами и девушками, которые приняли решение в пользу жизни, несмотря на трудности в жизненной ситуации.
Настоятель храма Иоанна Предтечи при строящемся соборе в честь Казанской иконы Божией матери активно сотрудничает с движением «За жизнь», организует и проводит акции по сохранению жизни, периодически поднимает тему абортов в проповедях, провел глубокую и содержательную беседу на эту злободневную тему, призывая ответственно относиться к зародившейся жизни, не совершая самого страшного греха детоубийства.
Лейсан Зифхатовна Султангалиева, заведующая женской консультацией ГБУЗ, рассказала зрителям о частых подобных случаях, встречающихся в ее практике, как и с героинями фильма, и уверена, что этот фильм «Мамино письмо» поможет сформировать правильное отношение к этой теме. Лейсан Зифхатовна вместе с психологом Тимерхановой Анжелой Романовной помогают принять женщинам правильное решение в вопросах сохранения зародившейся жизни и дарят каждой женщине при консультировании пинетки, которые вяжут прихожане храма, где служит о. Евгений Мышкин, а также участвуют в помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию совместно с представителями «Союза православных женщин».
После просмотра фильма состоялся обмен мнениями и ответы на вопросы.
В «Кинопорте» была организована выставка «Россия без абортов» и предложен раздаточный материал, призванный сформировать у молодых людей правильное восприятие появления ребёнка на свет, предложены буклеты с целью просветительской работы и привлечения общественности к проблеме абортов, рассказывающие о ценности жизни с момента зачатия, о недопустимости убийства младенцев в утробе матери и о пагубных и необратимых последствиях аборта.
Фильм помогали продемонстрировать, находясь за пультом управления, Мышкина Ольга Васильевна и ее дочь Анастасия.
Благодарим директора "Кинопорта" Марию Олеговну Орешникову за благотворительный показ фильма "Письмо матери".
Молодежному отделу городской администрации выражаем благодарность за сотрудничество.

Встречу организовали РО МОО «Союз православных женщин» в Башкирии и Уфимская епархия РПЦ при поддержке министерства здравоохранения республики.

В Стерлитамаке состоялся показ фильма "Мамино письмо"
В Стерлитамаке состоялся показ фильма "Мамино письмо"
В Стерлитамаке состоялся показ фильма "Мамино письмо"
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