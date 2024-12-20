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20 Декабря 2024, 18:06

Абсолютный победитель - Р.М. Хайбуллин

В Стерлитамаке завершился городской конкурс профессионального мастерства "Педагог года-2025".

Абсолютный победитель - Р.М. ХайбуллинАбсолютный победитель - Р.М. Хайбуллин
Абсолютный победитель - Р.М. Хайбуллин

В Стерлитамаке завершился городской конкурс профессионального мастерства "Педагог года-2025".


На сцену один за другим поднимались победители традиционных номинаций, а также конкурсов: "Советник директора по воспитанию", "Педагог дополнительного образования", "Воспитатель года" и "Учитель года".


Абсолютным победителем конкурса "Педагог года-2025" стал учитель физики гимназии № 5 Ренар Мухтарович Хайбуллин.

Призы и поздравления ему вручил глава городского округа Э.В. Шаймарданов.

Евгения Дьяконова

Фото Сергея Крамскова.

Абсолютный победитель - Р.М. Хайбуллин
Абсолютный победитель - Р.М. Хайбуллин
Абсолютный победитель - Р.М. Хайбуллин
Абсолютный победитель - Р.М. Хайбуллин
Абсолютный победитель - Р.М. Хайбуллин
Абсолютный победитель - Р.М. Хайбуллин
Абсолютный победитель - Р.М. Хайбуллин
Абсолютный победитель - Р.М. Хайбуллин
Абсолютный победитель - Р.М. Хайбуллин
Абсолютный победитель - Р.М. Хайбуллин
Абсолютный победитель - Р.М. Хайбуллин
Абсолютный победитель - Р.М. Хайбуллин
Абсолютный победитель - Р.М. Хайбуллин
Абсолютный победитель - Р.М. Хайбуллин
Абсолютный победитель - Р.М. Хайбуллин
Абсолютный победитель - Р.М. Хайбуллин
Абсолютный победитель - Р.М. Хайбуллин
Абсолютный победитель - Р.М. Хайбуллин
Абсолютный победитель - Р.М. Хайбуллин
Абсолютный победитель - Р.М. Хайбуллин
Абсолютный победитель - Р.М. Хайбуллин
Абсолютный победитель - Р.М. Хайбуллин
Абсолютный победитель - Р.М. Хайбуллин
Абсолютный победитель - Р.М. Хайбуллин
Абсолютный победитель - Р.М. Хайбуллин
Абсолютный победитель - Р.М. Хайбуллин
Абсолютный победитель - Р.М. Хайбуллин
Абсолютный победитель - Р.М. Хайбуллин
Абсолютный победитель - Р.М. Хайбуллин
Абсолютный победитель - Р.М. Хайбуллин
Абсолютный победитель - Р.М. Хайбуллин
Абсолютный победитель - Р.М. Хайбуллин
Абсолютный победитель - Р.М. Хайбуллин
Абсолютный победитель - Р.М. Хайбуллин
Абсолютный победитель - Р.М. Хайбуллин
Абсолютный победитель - Р.М. Хайбуллин
Абсолютный победитель - Р.М. Хайбуллин
Автор:Евгения Дьяконова
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