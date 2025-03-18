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18 Марта , 17:11

Четыре вуза Башкортостана вошли в программу «Приоритет 2030» и получат федеральн

Четыре вуза Башкортостана вошли в программу «Приоритет-2030» и получат федеральные субсидии на развитие: Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ), Башкирский государственный медицинский университет (БГМУ), Башкирский государственный аграрный университет (БГАУ) и Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ). Башкортостан представлен наибольшим числом вузов среди регионов РФ.

Четыре вуза Башкортостана вошли в программу «Приоритет 2030» и получат федеральн
Четыре вуза Башкортостана вошли в программу «Приоритет 2030» и получат федеральн

УГНТУ и БГМУ вошли во вторую группу трека и получат по 450 млн рублей, БГАУ и УУНиТ — в третью, с финансированием до 100 млн рублей. Средства пойдут на развитие инфраструктуры, закупку оборудования, привлечение ученых и организацию научных мероприятий.

Программа стимулирует вузы укреплять связь с реальным сектором экономики. С 2021 года объем инвестиций от технологических партнеров вырос до 61 млрд рублей, а число партнеров достигло 12,5 тысяч.

Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что успех вузов — результат совместной работы с властями, бизнесом и индустриальными партнерами. Университеты региона активно внедряют инновации, проводят исследования и сотрудничают с ведущими предприятиями.

«Приоритет-2030» направлен на достижение национальных целей развития России до 2030 года, повышение научно-образовательного потенциала вузов и их вклад в социально-экономическое развитие регионов.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/26331/                                       

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