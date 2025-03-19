-1 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOK80 лет Победы
Все новости
Новости
19 Марта , 15:35

Эмиль Шаймарданов встретился с министром экологии РБ Ниязом Фазыловым

Об этом глава администрации Стерлитамака рассказал в соцсетях:

Эмиль Шаймарданов встретился с министром экологии РБ Ниязом Фазыловым
Эмиль Шаймарданов встретился с министром экологии РБ Ниязом Фазыловым

"Обсудили вопросы городской экологии, условия и детали вхождения Стерлитамака в нацпроект «Чистый воздух». Для Стерлитамака это крайне необходимо. Город промышленный и был таким всегда на протяжении 80-ти лет, поэтому логично, что это оказывает негативное воздействие на экологию, но в наших силах снизить это влияние.

Определённые шаги наметили сегодня с Ниязом Мансуровичем. Республика всецело нас в этом поддерживает, есть понимание. Вопрос комплексный, поэтому будем расшивать его шаг за шагом. Не буду лукавить, что Стерлитамак в одночасье превратится в город с кристально чистым воздухом, но приложу все усилия, чтобы улучшить экологическую ситуацию".

Источник: страница "Вконтакте" Эмиля Шаймарданова (https://vk.com/wall885197196_2890)

Фото: страница "Вконтакте" Эмиля Шаймарданова.

Автор:
Читайте нас:

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru