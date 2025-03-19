Эмиль Шаймарданов встретился с министром экологии РБ Ниязом Фазыловым

"Обсудили вопросы городской экологии, условия и детали вхождения Стерлитамака в нацпроект «Чистый воздух». Для Стерлитамака это крайне необходимо. Город промышленный и был таким всегда на протяжении 80-ти лет, поэтому логично, что это оказывает негативное воздействие на экологию, но в наших силах снизить это влияние.

Определённые шаги наметили сегодня с Ниязом Мансуровичем. Республика всецело нас в этом поддерживает, есть понимание. Вопрос комплексный, поэтому будем расшивать его шаг за шагом. Не буду лукавить, что Стерлитамак в одночасье превратится в город с кристально чистым воздухом, но приложу все усилия, чтобы улучшить экологическую ситуацию".

Источник: страница "Вконтакте" Эмиля Шаймарданова (https://vk.com/wall885197196_2890)

Фото: страница "Вконтакте" Эмиля Шаймарданова.