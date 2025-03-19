Конкурс журналистов на премию имени Гадия Арсланова

Проводится при поддержке Союза журналистов Башкортостана, редакции газеты "Стерлитамакский рабочий, администрации города Стерлитамака, семьи Г.М.Арсланова.

Гадий Мухамадиевич Арсланов прошёл Великую Отечественную войну. Много лет успешно возглавлял редакцию газеты "Стерлитамакский рабочий". В апреле исполнится сто лет со дня его рождения.

Призовой фонд конкурса - 250 тысяч рублей.

Журналистская юбилейная премия организуется для представителей средств массовой информации Башкортостана (авторов, фотокорреспондентов, редакций республиканских, городских и районных газет), принимающих участие в освещении исторического праздника.

Конкурс направлен на освещение исторической роли СССР в победе над фашизмом и роли Российской Федерации в борьбе с неонацизмом в современном мире.

В конкурсе на премию имени Г.М. Арсланова могут принимать участие представители российских СМИ – федеральных и региональных газет, телерадиокомпаний, творческих объединений, информационных агентств, редакций, издательств, писатели, блогеры, внештатные и штатные авторы газет и журналов, студенты, представители пресс-служб музеев и других организаций.

Победители определяются в следующих номинациях:

Лучшее интервью с участником Великой Отечественной войны; Лучший материал в жанре мемуаристики; Лучший фото- или видеоматериал о героях-защитниках, участниках Великой Отечественной войны; Лучший материал на актуальные темы защиты Родины в современном мире: Лучший публицистический материал.

Критерии оценки печатных материалов:

точность формулировок, цифр и фактов;

выразительность изложения;

новизна и оригинальность подачи;

полнота раскрытия;

публицистическое мастерство, профессионализм.

На премию могут быть представлены материалы, опубликованные в СМИ, литературных сборниках, книгах, вышедшие в теле- и радиоэфире в 2025 году.

Оргкомитетом не принимаются перепечатки ранее опубликованных материалов.

Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются.

Материалы направляются на эл.почту оргкомитета премии: [email protected] (Союз журналистов РБ) и [email protected]).

Заявки принимаются до 9 мая 2025 года. Подведение итогов - до 10 июня 2025 года. Церемония награждения победителей состоится в День республиканской печати 14 июня 2025 года.