Отцов Башкирии приглашают к участию в конкурсе "Отцовская доблесть"

Общественную награду за достойное воспитание подрастающего поколения, сохранение семейных ценностей, возрождение традиций, а также за активное участие в общественной жизни в Башкортостане вручат уже в шестой раз.

"Участвовать станет еще проще. В этом году мы усовершенствовали формат подачи заявлений. Все документы будут приниматься в электронном виде", – отметила руководитель рабочей группы по выдвижению кандидатов на Республиканский конкурс "Отцовская доблесть" Алина Хабирова.

Она пояснила, что в положении о конкурсе установлены 3 критерия оценки конкурсных заявок:

- вклад участника конкурса в воспитание детей,

- вклад в общественную, волонтерскую деятельность, его достижения в профессиональной, трудовой деятельности,

- вклад в развитие семейных ценностей.

Награждение лауреатов конкурса запланировано на июль текущего года и будет приурочено ко Дню семьи, любви и верности.

Участникам конкурса необходимо заполнить анкету-заявку по ссылке https://forms.yandex.ru/u/67d3db6d4936394292a18f37/

Более подробно об условиях конкурса читайте в Положении о конкурсе https://op.bashkortostan.ru/documents/active/615960/