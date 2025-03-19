Программа «Башкирское долголетие» станет еще полезнее и интереснее

За это время он стал по-настоящему народным: в 2024 году участниками различных программ и мероприятий стали более 470 тыс. человек или половина жителей республики старшего поколения (всего их в Башкирии 936,3 тыс. человек). С 2025 года региональная программа «Башкирское долголетие» будет реализовываться в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Семья». Появятся новые, интересные мероприятия, что позволит привлечь новых участников.

«Башкирское долголетие» реализуется по семи направлениям: «Здоровье», «Обучение граждан старшего поколения», «Туризм», «Физическая культура», «Культура и творчество», «Волонтерство и наставничество», «Занятость и повышение уровня доходов граждан старшего поколения». Все они доказали свою актуальность и востребованность.

Наибольший интерес вызвала программа «Башкирское долголетие. Туризм». С момента запуска проекта свыше 56 тысяч участников воспользовались возможностью бесплатных туристических поездок по Башкортостану и за его пределами.

Пожилые путешественники смогли посетить живописные уголки республики в рамках однодневных туров. Среди популярных направлений: знаменитые шиханы, Бурзянский район, Уфа, старинный Бирск и село Красный Ключ. С 2023 года программа расширила географию, предоставив участникам возможность посетить соседние страны. Поездки в Беларусь и Узбекистан оставили незабываемые впечатления, а частичная компенсация стоимости путешествия сделала их доступными для многих.

Участники программы активно делятся своими впечатлениями с друзьями и родственниками, а также публикуют отзывы в социальных сетях.

Другое востребованное у старшего поколения направление – «Здоровье», включавшее различные профилактические акции, медосмотры, диспансеризации, школы здоровья.

Никогда не поздно приобретать новые знания и навыки. За последние два года свыше 3500 человек воспользовались возможностью обучения в рамках программы «Башкирское долголетие». Участникам образовательных, спортивных и досуговых мероприятий предоставлялись сертификаты на сумму 2000 рублей. Эти сертификаты можно было использовать для оплаты занятий по таким направлениям, как компьютерная грамотность, декоративно-прикладное творчество, общая физическая подготовка и аквааэробика.

С каждым годом интерес и доверие к программе «Башкирское долголетие» растут. В 2021 году в ней приняли участие 137 тыс. человек, в 2022 году – 293 тыс., а в 2024 году – свыше 470 тыс.

С 2025 года программа «Башкирское долголетие» будет реализовываться в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Семья». В программе появятся новые мероприятия: мастер-классы, консультации по финансовой грамотности, тематические мероприятия со студотрядами, организация центров дневного пребывания и другие.

Источник: ИА "Башинформ".

Фото:Валерий Шахов, ИА "Башинформ".