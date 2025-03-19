Стало известно о содержании разговора Путина и Трампа

Путин и Трамп продолжили подробный разговор по Украине, сообщили в Кремле. Основные тезисы публикует агентство ТАСС:

Президенты РФ и США высказались за нормализацию двусторонних отношений в свете общей ответственности за стабильность в мире.

Они договорились оставаться в контакте по всем затронутым в телефонном разговоре вопросам.

Президенты РФ и США подтвердили намерение продолжить усилия по урегулированию украинского конфликта. Путин заявил Трампу о готовности к совместной проработке путей урегулирования на Украине, которое должно носить устойчивый характер.

Путин проинформировал Трампа, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными 175 на 175 человек.

Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным.

Путин и Трамп условились начать переговоры для проработки инициативы, касающейся безопасности судоходства в Черном море.

Путин назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине полное прекращение военной помощи Киеву.

Источник: ИА "Башинформ".