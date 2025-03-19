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19 Марта , 15:08

Стало известно о содержании разговора Путина и Трампа

Стало известно о содержании разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Телефонный разговор двух президентов, который состоялся 18 марта, продолжался более двух часов. 

Путин и Трамп продолжили подробный разговор по Украине, сообщили в Кремле. Основные тезисы публикует агентство ТАСС:

  • Президенты РФ и США высказались за нормализацию двусторонних отношений в свете общей ответственности за стабильность в мире. 
  • Они договорились оставаться в контакте по всем затронутым в телефонном разговоре вопросам.
  • Президенты РФ и США подтвердили намерение продолжить усилия по урегулированию украинского конфликта. Путин заявил Трампу о готовности к совместной проработке путей урегулирования на Украине, которое должно носить устойчивый характер.
  • Путин проинформировал Трампа, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными 175 на 175 человек.
  • Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным.
  • Путин и Трамп условились начать переговоры для проработки инициативы, касающейся безопасности судоходства в Черном море.
  • Путин назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине полное прекращение военной помощи Киеву.

 

Источник: ИА "Башинформ".

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