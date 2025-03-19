Продолжается прием заявок на конкурс "Лучшие товары Башкортостана"

Сергей Севницкий, заместитель председателя комиссии конкурса «Лучшие товары Башкортостана», рассказал газете «РБ» о причинах популярности конкурса, его истории и особенностях проведения в этом году. Он отметил, что конкурсы в области качества начались в России в конце 1990-х годов, когда промышленность восстанавливалась после кризиса. Первый конкурс на премию Правительства РФ в области качества состоялся в 1997 году, а уже в 1998 году АО «Уфанефтехим» стало его лауреатом. Тогда же стартовала программа «100 лучших товаров России», организованная Госстандартом, журналом «Стандарты и качество» и Академией проблем качества. Региональные центры стандартизации и метрологии (ЦСМ) стали ключевыми в отборе участников для федерального этапа.

Севницкий подчеркнул, что конкурс быстро завоевал популярность среди производителей. В Башкортостане в 2000 году был учрежден собственный конкурс — «Лучшие товары Башкортостана», инициатором которого стал директор ЦСМ Амран Муратшин. С тех пор конкурс проводится ежегодно, и только его лауреаты могут претендовать на участие в федеральном этапе. За годы существования программы предприятия республики представили более 4,5 тысяч товаров и услуг, а число участников постоянно растет. В 2024 году 93 наименования продукции и услуг от 43 организаций Башкортостана вошли в число «100 лучших товаров России».

Он также отметил, что участие в конкурсе повышает престиж предприятий, способствует продвижению их продукции и укрепляет доверие потребителей. В этом году конкурс отмечает 25-летие, и организаторы надеются представить максимально широкий спектр достижений республики.

Все подробности — на сайте организатора конкурса https://bashtest.ru/contests/

Фото: пресс-служба ЦСМ имени А. М. Муратшина в РБ.

Источник: https://resbash.ru