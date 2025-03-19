В Уфе открылась персональная выставка фотохудожника Александра Данилова

Экспозиция посвящена будущим звездам отечественного балета — студентам Башкирского хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева. Директор хореографического колледжа имени Нуреева Ильдар Маняпов отметил, что Александр Леонидович Данилов — большой друг Башоперы и колледжа.

У художника собралась большая коллекция фотографий, сделанных на репетициях, конкурсах, фестивалях, вступительных и выпускных экзаменах колледжа. На выставке можно увидеть часть из них: это маленькие истории маленьких героев, которые вызывают у автора искреннее восхищение.

Об этом пишет газета "Республика Башкортостан".